Названа полезная альтернатива сахару

Чрезмерное употребление сахара приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению. Многие натуральные сахарозаменители дают возможность продолжать лакомиться любимыми сладостями без вреда для фигуры и здоровья. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

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Эксперт пояснил, что относительно новый и пока массово не применяемый сахарозаменитель — сладкие растительные белки.

Это сахарозаменители растительного, натурального происхождения, они полностью безопасны для организма. Они не повышают уровень глюкозы в крови, но зато снижают уровень инсулина.