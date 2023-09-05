Food-блогер рассказала, как всегда готовить вкусные блюда

«Рецепты беру в основном из записной книжки моей мамы, из старых кулинарных книг, газет и журналов. Очень много рецептов присылают подписчики — у меня даже есть целые выпуски, где я готовлю по их советам. Плюс все мои родные, друзья и знакомые также присылают мне рецепты и кулинарные книги. Много рецептов родилось в результате наших с мужем экспериментов. Некоторые из них можно увидеть в моих роликах. Иногда мы экспериментируем даже в прямом эфире», — отметила блогер.