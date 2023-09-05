Food-блогер рассказала, как всегда готовить вкусные блюда
Автор канала «Кухня наизнанку», food-блогер Оксана Чаленко считает, что секретом успешного приготовления блюд является сопровождение процесса любовью и хорошим настроением. Об этом она рассказала в интервью RuNews24.
«Еще моя бабушка говорила: «Не ходи на кухню, если чем-то расстроена, суп будет горьким, а чай соленым!». Любите друг друга, не держите ни на кого зла, улыбайтесь каждому новому дню, цените то, что имеете здесь и сейчас — и на столе всегда будут вкусные блюда», — поделилась food-блогер секретом успеха.
По мнению блогера, в ее работе нет ничего особенного, поэтому готовить так сможет каждый, у кого появится это желание. Чаленко добавила, что занимается этим делом уже более восьми лет и получает поддержку от своего супруга. Она уточнила, что ищет рецепты для своих блюд в старых книгах и газетах, а также создает их на основе экспериментов.
«Рецепты беру в основном из записной книжки моей мамы, из старых кулинарных книг, газет и журналов. Очень много рецептов присылают подписчики — у меня даже есть целые выпуски, где я готовлю по их советам. Плюс все мои родные, друзья и знакомые также присылают мне рецепты и кулинарные книги. Много рецептов родилось в результате наших с мужем экспериментов. Некоторые из них можно увидеть в моих роликах. Иногда мы экспериментируем даже в прямом эфире», — отметила блогер.
В июне исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) создали робота-повара, который разучивает рецепты, глядя на видеоролики с приготовлением различных блюд.