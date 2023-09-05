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Гастроэнтеролог Кашух рассказала, чем опасны сырые блюда

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем опасны термически необработанные блюда. Об этом пишет издание Life.ru.

Гастроэнтеролог рассказала, чем опасны сырые блюда
© Unsplash

По словам медика, в необработанных продуктах сохраняется больше витаминов, однако их употребление опасно для здоровья.

Так, ни в коем случае нельзя есть сырые яйца, курицу и свинину. Как объяснила врач, в мясе свиней практически всегда содержатся личинки паразитов, а в курице и яйцах - кампилобактер, вызывающий острую инфекцию ЖКТ, и сальмонелла.

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Сырая говядина также может привести к пищевому отравлению. Кроме того, любители тартара и карпаччо могут заразиться бычьим цепнем. Даже если мясо прошло строгий санитарный контроль, нет точной гарантии, что оно не заражено.

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