Гастроэнтеролог рассказала, чем опасны сырые блюда

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, чем опасны сырые блюда
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем опасны термически необработанные блюда. Об этом пишет издание Life.ru.
По словам медика, в необработанных продуктах сохраняется больше витаминов, однако их употребление опасно для здоровья.
Так, ни в коем случае нельзя есть сырые яйца, курицу и свинину. Как объяснила врач, в мясе свиней практически всегда содержатся личинки паразитов, а в курице и яйцах - кампилобактер, вызывающий острую инфекцию ЖКТ, и сальмонелла.
Сырая говядина также может привести к пищевому отравлению. Кроме того, любители тартара и карпаччо могут заразиться бычьим цепнем. Даже если мясо прошло строгий санитарный контроль, нет точной гарантии, что оно не заражено.
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