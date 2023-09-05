Названы фрукты, которые опасно есть с кожурой

Некоторые перед употреблением фруктов предпочитают удалять с них кожуру, а другие не видят ничего плохого в ее наличии. Однако экзотические плоды, в том числе манго, не стоит есть с кожурой, рассказала "Аргументам и Фактам" диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

© Unsplash

По словам специалиста, во внешнем слое манго содержится приличное количество полезных для здоровья полифенолов, каротиноидов, клетчатки и витаминов. Вместе с тем иногда в нем сохраняются остатки пестицидов и токсичное вещество под названием урушиол, которое провоцирует аллергию, предупредила Мансурова.

Пациентам с язвенной болезнью, в свою очередь, следует воздержаться в том числе от употребления кожуры яблок. Она достаточно жесткая и может вызывать раздражение слизистой желудка, объяснила нутрициолог.