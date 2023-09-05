Какие продукты помогают бороться с усталостью

"В борьбе с усталостью нам помогут продукты, которые называются адаптогены. Они содержат огромное количество энергии и вызывают некую встряску организма", – пояснила эксперт.



"К адаптогенам относят, например, корень женьшеня, настойку элеутерококка. Это вещества, которые реально в течение часа смогут изменить состояние. Также к адаптогенам относится мед".