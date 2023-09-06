Польза и вред тыквенных семечек

Тыквенные семечки считаются настоящим суперфудом, то есть продуктом, который содержит много ценных для человеческого организма веществ. В состав тыквенных семечек входят витамины А, В, С, D, K, E, минералы, аминокислоты, жирные растительные кислоты и белки.

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«Лента.ру» выяснила, кому в первую очередь будут полезны тыквенные семечки, а кому они противопоказаны.

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Тыква — это не овощ и не фрукт, а ягода. Но к этому виду ее относят лишь формально, ведь в ботанике для обозначения тыквы есть специальный термин — тыквина. В эту категорию входят также дыни и арбузы.

Плоды тыквы используют в кулинарии и в качестве корма для скота. Кроме того, тыква служит всемирно известным символом Хэллоуина, отмечаемого в конце октября. На праздник из тыкв вырезают фонарь, напоминающий человеческую голову с пугающим или смешным лицом, а внутрь помещают свечу. Такими фонарями традиционно украшают дома и участки.

Самой полезной частью тыквы считаются семечки. Их добавляют в салаты, супы или выпечку, а в некоторых странах, в том числе в России, едят в жареном виде, как и семена подсолнуха. Масло из тыквенных семечек считается одним из самых полезных, в нем содержится рекордное по сравнению с другими растительными маслами количество полиненасыщенных жирных кислот. Вместе с этим масло из тыквенных семечек — одно из самых дорогих.

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Чем полезны тыквенные семечки?

Как рассказала «Ленте.ру» специалист по психосоматике и психологической коррекции веса, нутрициолог Ольга Багрий, тыквенные семечки — продукт питания, имеющий ряд полезных свойств для организма человека и богатый витаминами и минералами.

Полезные вещества, которые входят в состав тыквенных семечек:

витамины (A, B, C, D, K, E);

минералы (кальций, магний, марганец, селен, цинк, медь, калий, железо, фосфор);

клетчатка;

антиоксиданты.

Умеренное употребление тыквенных семечек в пищу обычно безопасно для большинства людей. Рекомендуемая дневная порция для взрослого человека составляет около 30 граммов, — Ольга Багрий, нутрициолог, психолог.

Среди самых ценных свойств семян тыквы — высокое содержание клетчатки и железа. Клетчатка способствует улучшению состояния толстой кишки, укрепляет иммунитет, помогает снизить риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется в день съедать 25-30 граммов клетчатки. Одна порция тыквенных семечек обеспечит организм 20 процентами от необходимого минимума.

Если говорить про железо, то оно участвует в выработке гемоглобина, который отвечает за циркуляцию кислорода в организме. Дефицит железа приводит к анемии, проблемам с иммунной системой. Поэтому регулярное употребление семян тыквы позволит избежать дефицита железа — порция семечек может обеспечить 10-11 процентов суточной нормы этого вещества.

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В одной горсти (25-28 граммов) семян тыквы содержится:

18 процентов от суточной нормы витамина K;

32 процента от суточной нормы фосфора;

42 процента от суточной нормы марганца;

37 процентов от суточной нормы магния;

19 процентов от суточной нормы меди;

14 процентов от суточной нормы цинка.

В то же время тыквенные семена очень калорийны, а почти 50 процентов их веса — это жиры. Одна порция семечек способна покрыть 15 процентов суточной нормы потребления жиров, 10 процентов нормы белков и только 1 процент нормы углеводов.

140 ккал содержится в одной порции тыквенных семечек

Тыквенные семечки для профилактики диабета

Тыквенные семечки способствуют снижению уровня сахара в крови, что делает их незаменимыми для людей с преддиабетом или диабетом II типа.

Кроме того, семена тыквы содержат большое количество калия, поэтому добавление этого продукта в рацион может снизить риск развития диабета на треть.

Тыквенные семечки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования показывают, что семена тыквы благотворно влияют на работу сердца благодаря высокому содержанию незаменимых жирных кислот, антиоксидантов, магния и цинка.

Кроме того, употребление семечек способствует повышению уровня «хорошего» холестерина и нормализации кровяного давления, что лучше всего снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тыквенные семечки для профилактики проблем со зрением

Благодаря витамину А, который участвует в выработке зрительного пигмента сетчатки родопсина, тыквенные семечки при регулярном употреблении помогают улучшить сумеречное зрение и цветовое восприятие.

Магний, калий, железо, кальций и клетчатка также нужны для поддержания системы зрения человека в нормальном состоянии. Они помогают сохранять здоровье сетчатки глаза и предупреждают развитие катаракты.

Тыквенные семечки для нормализации сна

Регулярное употребление тыквенных семечек витамин группы В, называемый ниацином, который помогает организму вырабатывать серотонин. Это важное химическое вещество оказывает ключевое влияние на сон и регуляцию уровня мелатонина.

Кроме того, из-за высокого процента содержания воды семечки помогают нормализации работы мочевого пузыря.

Сколько тыквенных семечек можно есть в день?

В 100 граммах семян тыквы содержится более 500 килокалорий, что составляет почти четверть среднесуточной нормы. Стоит также отметить, что обжаренные семена тыквы более калорийны, поэтому тем, кто придерживается диеты, лучше есть семечки в сыром виде.

В день специалисты рекомендуют съедать не более 100 граммов тыквенных семечек — это примерно 40 ядер. Однако за один раз съедать всю суточную норму не стоит.

50 граммов составляет разовая порция тыквенных семечек для взрослого человека

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Кому нельзя есть тыквенные семечки?

Хотя семена тыквы содержат множество полезных веществ, чрезмерное их употребление может нанести вред организму.

Кому противопоказаны тыквенные семечки:

людям с заболеваниями ЖКТ с повышенной кислотностью;

пациентам с различными формами непроходимости кишечника;

при лечении гастритов, колитов или язвы желудка, двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, следует помнить про индивидуальную непереносимость семян и про их высокую калорийность. С осторожностью к семечкам тыквы должны относиться и люди с аллергией на орехи или семена, добавляет Ольга Багрий. Еще один немаловажный вредоносный фактор — в семенах тыквы содержатся оксалаты. У некоторых людей они могут способствовать образованию камней в почках, говорит эксперт.