Чем полезна паприка и в какие блюда ее добавляют

Концентрация витаминов и органических веществ в сыпучей специи более высокая, чем в обычном жгучем овоще. Это позволяет дольше сохранять молодость.

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Ещё паприку используют в диетах для похудения, потому что она ускоряет обмен веществ, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ангелина Дюбина.

Но высушенный перец подойдёт только для определённой категории блюд.

Польза паприки

Паприку делают из сладкого либо из слабожгучего перца. Сушка и измельчение никак не сказываются на полезности овоща — он сохраняет все витамины и минеральные вещества. Наоборот, их концентрация увеличивается, сказала Дюбина изданию «Кубанские новости».

В жгучем перце самым полезным считается капсаицин. Доказано, что он обладает антиоксидантными свойствами, может помочь снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, улучшить иммунитет и даже избавить от газов в животе.

витамин А — полезен для глаз, волос, ногтей, кожи;

витамины группы В — помогают справляться со стрессом;

витамин С — антиоксидант и помощник иммунитета. В паприке его больше, чем в апельсине и лимоне;

витамин Е — помогает дольше сохранять молодость;

витамин РР — полезен для кровообращения и защищает от появления тромбов, а значит, снижает риск инфарктов и инсультов. Ангелина Дюбина также перечислила витамины, которые содержит всего одна щепотка паприки:

Ещё паприка помогает снижать уровень «плохого» холестерина. И при этом специю можно есть практически всем. Худеющим она поможет в диете — специя содержит вещества, которые ускоряют метаболизм, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и способствуют сжиганию жира.

Куда добавляют паприку

У паприки есть одна неприятная особенность — она не выдерживает высоких температур. Если посыпать блюдо во время жарки или варки, перец потеряет почти все свои полезные свойства, предупредила врач. Поэтому паприку обычно добавляют в уже готовые блюда.