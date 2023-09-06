5 полезных продуктов, снижающих чувство голода

Шоколадки и выпечка кажутся неплохим и самым быстрым вариантом перекуса в течение дня, однако после такой еды очень быстро возвращается чувство голода.

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Какие продукты лучше насыщают организм, сохраняя чувство сытости надолго, рассказала «Вечерней Москве» гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Наталья Наумова.

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Чувством голода и насыщения в нашем организме управляет головной мозг. В клетках и тканях нашего организма постоянно протекают процессы обмена веществ, требующие энергии. При снижении количества питательных веществ в крови происходит раздражение нейронов головного мозга в центре голода.

Незаполненные пищевым содержимым желудок и двенадцатиперстная кишка, в свою очередь, передают импульсы от рецепторов в центр голода.

Эти процессы формируют желание принять пищу. При поступлении еды в желудок возникает состояние насыщения — сначала за счет растягивания желудочной стенки, а затем и за счет поступления питательных веществ в кровь.

Как это работает: сигналы, идущие от механорецепторов желудка по нервным путям в центральную нервную систему, запускают торможение в центре голода. По мере расходования питательных веществ цикл повторяется.

Таким образом, любая пища снижает чувство голода. Однако вы наверняка замечали, что после употребления стейка или творога вы чувствуете себя сытым гораздо дольше, чем после шоколадки. Это связано с тем, что всасывание простых углеводов и поступление их в кровь происходит быстрее, чем белков, жиров и сложных углеводов. И расходование простых углеводов в клетках нашего организма также происходит быстро, именно поэтому чувство голода наступает быстрее.

Для того чтобы избежать переедания за счет частого употребления простых углеводов (сладости, фастфуд, выпечка), необходимо дать организму достаточное количество белка (1–1,5 грамма белка на килограмм веса).

красное и белое мясо;

птица;

рыба;

яйца;

кисломолочные продукты;

молоко. Прекрасными источниками белка являются: