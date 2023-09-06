Ловим кайдзен: готовим из сезонных овощей

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день.

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Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

Осень - лучшая пора для употребления овощей, фруктов, ягод и зелени. Также это хорошая возможность попробовать меню только из сезонных продуктов питания.

Каждый овощ созревает в конкретный сезон года, который определила природа. Мандарины, купленные в июне и в декабре, не одинаково полезны. Сезонным овощам не нужны пестициды и искусственные удобрения для созревания, они не содержат нитратов и сохраняют максимум полезных веществ, вкуса и аромата.

Употребление сезонных овощей полезно не только для человека, но и для окружающей среды. Углеродный след от их выращивания и транспортировки ниже, в почву и воду попадёт меньше агрохимикатов.

Какие сезонные продукты есть осенью?

Сентябрь: помидор, болгарский перец, баклажан, брокколи, кабачок, патиссон, тыква, морковь, фасоль, цукини, цветная капуста, хрен, чеснок, кукуруза, батат, редька, репа, брюква, картофель, листовой салат, укроп, облепиха, брусника, ежевика, инжир, виноград, арбуз, дыни.

Октябрь: свекла, репчатый лук, лук-порей, сельдерей, пастернак, топинамбур, клюква, шиповник, калина, яблоко, груша, гранат, фейхоа.