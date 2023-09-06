Названы самые вредные виды рыб

В карпе, леще, карасе, вобле и других речных рыбах, которыми у нас любят закусывать горячительные напитки, самая большая концентрация описторхов — плоских червей, так называемых печёночных сосальщиков.

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Также врач Диляра Лебедева посоветовала отказаться от сома — «усатая» рыбка ест что ни попадя, даже человеческие фекалии. Специалист составила список потенциально вредной рыбы.

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Топ-3 вредной рыбы

Врачи изо дня в день говорят, что основа здорового питания — это овощи, фрукты и рыба. Причём рыбу нужно стараться есть непременно не реже двух раз в неделю. Тогда кожа будет в порядке, и никакая хворь организм не одолеет. В рыбе полно витаминов и минералов, а главное — омега-3 жирных кислот.

Но какую рыбу имеют в виду диетологи? Ведь её тысячи видов. На этот вопрос мы ответим позже, а пока пройдёмся по рыбе, которую многие едят, но от которой вреда, похоже, больше чем пользы.

Эндокринолог Диляра Лебедева в своём телеграм-канале выделила 3 вида самых вредных рыб:

Рыбы-падальщики: тилапия, пангасиус и сом. Как сказала врач, они водятся в самых грязных водоёмах и могут питаться останками животных. Самый популярный в этой группе — это, наверное, сом. Его едят в том числе в копчённом виде «под пиво». Эта рыба обитает чуть ли не во всех реках и озёрах Европы и европейской части России. В Сети описывают случаи, когда в теле пойманного сома находили человеческие кости и пуговицы от верхней одежды. Крупные морские хищники: акула, рыба-меч, тунец, марли. Обычно в схватке человека с акулой побеждает последняя. И, наверное, не случайно, потому что убитую акулу человеку есть не стоит, потому что в такой рыбе максимальное количество солей тяжёлых металлов — ртути и мышьяка. Они крайне токсичны. Рыба семейства карповых. В данном рейтинге это наименее вредный вид рыбы. Единственная его опасность в том, что в ней очень высокая концентрация описторхов —печёночных паразитов, которые провоцируют заболевание описторхоз. Через кишечник опасные личинки проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную.

Как очистить рыбу от паразитов

Речную рыбу есть можно, но её безопасность зависит от приготовления. Понятно, что нельзя есть сырую, недоваренную, а также недосолённую рыбу — это даже не обсуждается.

Вот какие ещё советы даёт Роспотребнадзор по готовке:

при холодном копчении обязательно солите рыбу;

горячее копчение должно происходить при температуре 80 °C и не менее 2 часов;

во время готовки не пробуйте сырую рыбу или фарш;

заведите доску для рыбы и не нарезайте на ней другие продукты;

если варите уху, первый бульон лучше слить;

пироги с рыбой пеките не менее часа.

Какая рыба самая полезная

В список самых полезных рыб Диляра Лебедева внесла следующие виды:

сельдь,

кета,

горбуша,

треска,

минтай,

скумбрия.

Как видно, никакой экзотики. Но водоросли, кальмары, мидии и креветки, по словам врача, даже полезнее рыбы, потому что недолго живут и не успевают накапливать вредное.