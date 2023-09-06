Названы помогающие не болеть осенью продукты

Белковые продукты, некоторые овощи и приправы помогают защитить организм от простудных заболеваний осенью, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, мясо и рыба укрепляют клеточные мембраны, через которые могут проникнуть вирусы. В то же время богатые витамином A фрукты и овощи укрепляют слизистую оболочку и не дадут вирусу проникнуть в организм.