Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, почему в рационе обязательно должна быть рыба и какая считается самой полезной. Об этом медик написала в своем Telegram-канале.

По словам врача, рыба - это естественный источник Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, получить которые организм может только извне.

Они необходимы для поддержания здоровья головного мозга, зрения и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, омега-3 помогают защитить организм от развития сахарного диабета, рака толстого кишечника, рака груди и предстательной железы.

Медик порекомендовала отдавать предпочтение таким видам рыбы, как скумбрия, минтай, треска, кета, горбуша и сельдь.