5 полезных ферментированных напитков

Роспотребнадзор напомнил, что кефир отлично стимулирует пищеварение. Этот и другие ферментированные продукты давно прославились своей пользой для человеческого организма. Недаром большинство из них пришли к нам с древних времён. Правда, сейчас чаще всего вспоминают в основном о кефире. В ведомстве рассказали о пяти самых полезных ферментированных напитках на любой вкус.

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Кефир и другие ферментированные продукты давно прославились своей пользой для человеческого организма. Недаром большинство из них пришли к нам с древних времён. Правда, сейчас чаще всего вспоминают в основном о кефире.

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В ведомстве рассказали о пяти самых полезных ферментированных напитках на любой вкус.

Полезные ферментированные напитки

1. Кефир

Один из самых полезных — и правда кефир. Его любят за содержание макро- и микронутриентов, рассказал сайт Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Вот что входит в состав:

молочный белок;

витамины группы В, а также A, C, PP, бета-каротин;

кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк;

молочнокислые бактерии.

Молочнокислые бактерии — последние по списку, но не по значению. Они схожи с естественной полезной микробиотой кишечника, и поэтому этот напиток мегаполезный для кишечника. Кефир не только сам хорошо переварится, но и поможет переварить другую еду. И приятный бонус — он низкокалорийный.

При этом при повышенной кислотности и некоторых проблемах с ЖКТ (язва, панкреатит и другие) кефир может навредить. Так что в этом случае лучше посоветоваться со врачом.

2. Айран

Это традиционный напиток тюркских народов, который готовят на сквашенном молоке с добавлением воды и соли. Он получается жиже, чем кефир, то есть полезностей в нём меньше, но зато он отлично утоляет жажду. Несмотря на добавление воды, польза в айране всё равно остаётся — он тоже улучшает пищеварение, микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет. Но при проблемах с ЖКТ он, так же как и кефир, может быть под запретом.

3. Квас

Ещё один полезный для здоровья напиток. Правда, стоит иметь в виду, что не каждый квас может претендовать на звание полезного. Некоторые магазинные продукты лишь маскируются под этот напиток. Полезный квас — тот, который приготовлен из перемолотого зерна путём естественного двойного брожения. Такой отлично утолит жажду и насытит организм полезными веществами:

витаминами С, Е, группы В;

калием, кальцием, магнием, железом, йодом;

молочнокислыми бактериями.

Как и кефир с айраном, квас положительно скажется на работе кишечника и укрепит иммунитет. А ещё он славится благотворным влиянием на нервную систему. Важно помнить, что в минимальных дозах в составе кваса присутствует алкоголь. Так что водителям перед дорогой, детям, беременным и кормящим на напиток налегать не стоит.

4. Иван-чай

Растение можно встретить в магазине и в ферментированном, и в неферментированном виде. И то и другое будет полезно для здоровья. Иван-чай в любом виде обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, улучшает настроение, снижает стресс, укрепляет сердце и полезен для мужского здоровья.

В ферментированном виде растение оказывается более ценным:

помогает наладить здоровую работу ЖКТ;

борется с дисбактериозом;

нормализует обмен веществ.

Но людям с нарушением свёртываемости крови по поводу напитка лучше проконсультироваться со врачом.

5. Чайный гриб

Чайный гриб, он же по-модному комбуча, известен ещё с 220 года до нашей эры. Столько веков напиток пережил неспроста.

В чайном грибе содержатся:

витамины группы В;

кофеин;

молочнокислые бактерии.

Вот только некоторые из его полезных свойств:

нормализует метаболизм;

улучшает работу ЖКТ, сердца и сосудов;

даёт противовоспалительный, детоксикационный, антидепрессивный и сахаропонижающий эффект.

Но можно его не всем. Людям с проблемным ЖКТ, диабетом и синдромом раздражённого кишечника чайный гриб не рекомендован.

Как выбрать комбучу

Ранее производитель комбучи Дмитрий Перетятько объяснил , что при выборе напитка из чайного гриба важно изучить состав, этикетку и проверить срок годности. Лучше не брать продукт с ароматизаторами и прочими ненужными добавками. Для получения хорошего напитка чай и сахар должны быть качественными, отметил он.