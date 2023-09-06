Как понять, что в продукте есть заменители молочного жира

Роспотребнадзор: заменители молочного жира указываются на этикетке продукта.

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И потребителю должно быть понятно ещё из его названия, есть там заменитель молочного жира или нет. Производителей обязали оформлять продукцию так, чтобы это было заметно. Но о том, как читать упаковку, есть целый свод правил. Его назвал проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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Заменитель молочного жира

Если производитель использует в своей продукции растительные жиры вместо молочных, значит, он экономит на сырье и больше зарабатывает. Но в плюсе должен быть и покупатель — такая продукция в итоге должна продаваться дешевле. При этом не все растительные жиры всегда вредны для человека. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает продукты с заменителем молочного жира безопасными, за исключением частично гидрогенизированных масел.

Гидрогенизированные масла — частый ингредиент маргарина, выпечки на его основе, изделий во фритюре и прочих продуктов с долгим сроком годности. В таких очень много трансжиров, а вот их ВОЗ уже считает опасными — при чрезмерном употребленим повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. При этом настоящее молоко и изготовленное с добавлением растительных масел оба безопасны, если добросовестно изготовлены.

Как найти заменители молочного жира

Производителей, использующих растительные жиры, обязали изменить информацию на продукте в июле 2018 года. Покупателю должно быть понятно, есть в продукте заменители жира или нет. Если да, то на упаковке указывается: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», плюс информация о технологии их производства.

Пример: раньше было «сыр», теперь — «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

Правила оформления упаковки

Название начинается с «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» (кроме мороженого с заменителем молочного жира, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топлёной смеси).

Информация о технологии производства — «произведенный (изготовленный) по технологии».

Шрифт названия должен быть не менее 2,5 мм.

Вместо слова «продукт» может быть термин, описывающий консистенцию или структуру продукта (паста, крем, соус и др.). Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны».

Также на специальном поле на упаковке или этикетке указывается, есть ли в продукте растительные масла. Шрифт контрастный и не меньше 3 мм, но если упаковка небольшая, то максимально крупный для неё.

Также по желанию производитель может отметить особенности сырьевого состава продукта, способ его термической и специальной обработки — если она была.

Главные мифы о молоке

Что до продуктов с заменителями молочного жира, когда вокруг натурального молока до сих пор куча заблуждений. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила парочку их. Так, она напомнила, что взрослым можно пить коровье молоко и ничего страшного с ними не будет, если у них хорошая переносимость. Причём в любом возрасте.

Но и исключения тоже есть: люди с подтверждённой аллергией на белки коровьего молока и непереносимостью лактозы. Ну и конечно, высказалась врач о том, вымывает ли молоко кальций из организма. Не вымывает — свои слова Круглова подтвердила исследованиями о том, что у людей, которые не употребляют молочные продукты, чаще бывает остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костной ткани.