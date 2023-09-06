Чем миндальное молоко лучше коровьего

Миндальное молоко может стать полезной альтернативой коровьему, так как оно не содержит в себе холестерина, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот напиток менее опасен для здоровья, так как он не способствует образованию тромбов в сосудах. Кроме того, миндальное молоко безопасно для людей, страдающих от аллергии на лактозу.

© Unsplash

Врачи объяснили, что миндальное молоко — это напиток, который производится из воды и миндаля. Орехи промываются под водой несколько раз, после чего измельчаются в блендере вместе с жидкостью. Получившийся напиток процеживается, приобретая коричневатый оттенок. При этом делать миндальное молоко можно и в домашних условиях.