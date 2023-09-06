Шеф-повар поделился рецептами «Доширака»

Шеф-повар предложил сибирский, камчатский и домашний рецепты «Доширака»
Фуд-блогер и шеф-повар Василий Емельяненко рассказал «Газете.Ru», что лапша быстрого приготовления будет вкуснее, если ее сварить, а не заваривать по инструкции с этикетки. Также он поделился рецептами, как улучшить простой «Доширак».
«Доширак — это самая дорогая лапша в России, килограмм лапши «Доширак» стоит 1000 рублей. Килограмм лапши обычной стоит 86 рублей, а «Доширак» стоит тысячу. Поэтому, добавляя какие-либо продукты, вы увеличиваете себестоимость блюда в разы. Люди на это не обращают внимание, а на самом деле это страшный страх. Любой «Доширак» будет вкуснее, если его не запаривать, а варить. Доширак с любой начинкой высыпается в сотейник. Воду меряют в чашечке, в которой лапша находится, выливают воду в сотейник, доводят до кипения и снимают с огня. Ждут пять минут, потом можно разливать по тарелкам. Казалось бы, мы довели до кипения и сняли с огня. Этого достаточно, чтобы лапша полностью проварилась, тогда она будет более органолептичной и более вкусной. А если мы просто запариваем, тогда лапша в серединке остается сырой, аль-денте, и кажется, что ты жуешь солому, а не лапшу», — сказал он.
Емельяненко предложил «камчатский» рецепт приготовления «Доширака» с крабом и морскими гребешками.
«Камчатская версия «Доширака»: две фаланги краба весом 300 грамм, четыре морских гребешках свежевыловленных, этого достаточно. Складываем гребешок, нарезанный на кусочки, в тарелку, добавляем краба, лапшу, заливаем все это кипятком, засыпаем специи, размешиваем и доводим до кипения. Как только это все дошло до кипения на плите, снимаем. Даем постоять пять минут, потом можно сервировать», — пояснил он.
Шеф-повар также рассказал о сибирском варианте приготовления лапши, для которого понадобятся белые грибы.
«Сибирский: берем свежемороженые белые грибы, наливаем порцию жидкости в чашечку для лапши. Воду выливаем в сотейник, добавляем туда белые грибы, их нужно предварительно нарезать. Как только они закипают, добавляем туда лапшу, специи и доводим до кипения. Как только все закипело вместе с лапшой, снимаем с огня и даем постоять пять минут. Разливаем по тарелочкам, посыпаем мелко рубленным укропом и добавляем чайную ложку сметаны», — отметил он.
Емельяненко добавил, что существует домашний рецепт приготовления «Доширака» с сосисками и майонезом.
«Домашний: отмеряем воду, наливаем ее в сотейник, режем туда две сосиски, берем небольшое количество рассола от маринованных томатов, наливаем 100 мл рассола, добавляем туда сосиски и варим. Когда сосиски кипят минуту, добавляем туда лапшу, высыпаем специи, доводим еще раз до кипения, снимаем с огня, даем настояться пять мин. Перед подачей добавляем столовую ложку соевого соуса и чайную ложку майонеза. Посыпаем все зеленью, перемешиваем и наслаждаемся», — заключил он.
В конце августа Telegram-канал Mash сообщил, что популярная лапша быстрого приготовления «Доширак», возможно, станет исчезать с полок российских магазинов. Причиной для скорого дефицита обозначались ситуации с курсом рубля и дефицитом сотрудников на производстве. Позже производитель лапши сообщил, что в России нет дефицита продукции, а также у компании нет проблем с кадрами.