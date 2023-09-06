Шеф-повар поделился рецептами «Доширака»

«Доширак — это самая дорогая лапша в России, килограмм лапши «Доширак» стоит 1000 рублей. Килограмм лапши обычной стоит 86 рублей, а «Доширак» стоит тысячу. Поэтому, добавляя какие-либо продукты, вы увеличиваете себестоимость блюда в разы. Люди на это не обращают внимание, а на самом деле это страшный страх. Любой «Доширак» будет вкуснее, если его не запаривать, а варить. Доширак с любой начинкой высыпается в сотейник. Воду меряют в чашечке, в которой лапша находится, выливают воду в сотейник, доводят до кипения и снимают с огня. Ждут пять минут, потом можно разливать по тарелкам. Казалось бы, мы довели до кипения и сняли с огня. Этого достаточно, чтобы лапша полностью проварилась, тогда она будет более органолептичной и более вкусной. А если мы просто запариваем, тогда лапша в серединке остается сырой, аль-денте, и кажется, что ты жуешь солому, а не лапшу», — сказал он.