Нутрициолог рассказала, какие фрукты лучше есть с кожурой

Нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие фрукты лучше есть с кожурой.

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По ее словам, кожица винограда содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов, если сравнивать с другим фруктами. Также в шкурке винограда есть ресвератрол, который иначе называют природным антибиотиком.

Мансурова отметила, что очень полезна яблочная кожура. В ней есть нерастворимая клетчатка, витамины С и А. Все это благоприятно сказывается на здоровье сердца и способствует устранению аллергических проявлений.

Кожура лимона и прочих цитрусовых — отличный источник пектина. С помощью эфирных масел можно снять стресс и улучшить сон.

При этом эксперт посоветовала срезать кожицу с экзотических плодов, так как она может быть небезопасна из-за высокого содержания пестицидов, передает aif.ru.

Осенью многие люди сталкиваются с проблемами с иммунитетом. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев посоветовал употреблять сезонные фрукты и овощи, сделав их основой рациона, для защиты от вирусных заболеваний, передает канал 360.