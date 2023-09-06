Названы провоцирующие появление прыщей продукты

Дерматолог Клюк перечислила продукты, которые провоцируют появление прыщей
Употребление продуктов с большим количеством рафинированных углеводов провоцирует появление высыпаний на коже лица. Об этом изданию The Sun рассказала дерматолог Жюстин Клюк.
По словам специалиста, избыток в рационе белого хлеба, макарон и картофеля негативно сказывается на состоянии кожи, так как все они вызывают быстрый скачок уровня сахара в крови и выброс гормонов.
Молочные продукты и те, в состав которых входит большое количество сахара, также могут иметь отношение к появлению прыщей, обращает внимание врач. В качестве примера дерматолог назвала сыр, употреблением которого она также не рекомендует злоупотреблять.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выбрать качественный черный хлеб.
Рамблер: главные новости