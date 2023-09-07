Врачи напомнили, как правильно выбрать тыкву и чем она полезна

Пройдет совсем немного времени и столичный регион окрасится в золотисто-оранжевые цвета осени. Наступит сезон согревающих напитков и уютных посиделок под стук дождя за окном. А еще в меню ресторанов и на обеденных столах будут чаще появляться блюда из любимого осеннего овоща - тыквы. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, как выбрать хорошую тыкву и чем вообще она полезна.

Руководитель лаборатории «Lab.Vib» Екатерина Лобачева рассказала, что тыкву завезли в Европу из Южной Америки в 5-6 веках н.э. В этом овоще содержатся все группы витамина В, а также витамины С, Е, К, бета-каротин и клетчатка. Полезные вещества есть не только в мякоти, но и в семечках, цветках. Последние используются в пищу, например, в Японии, Китае и Италии: повара обжаривают цветки тыквы в кляре. «В тыкве содержится в 5-6 раз больше каротина, чем в моркови. Все зависит от окраса мякоти: чем насыщеннее оранжевый цвет, тем больше каротина. Это полезно для зрения и кожи», - отметила специалист.

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Также она добавила, что достаточное количество калия в мякоти укрепляет стенки сосудов и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Осенний овощ считается противовоспалительным, желчегонным и послабляющим средством, а еще его можно использовать в качестве первого прикорма пяти-шестимесячных детей. Кроме того, тыквенные кашицы из семечек и мякоти применяются в косметологии для увлажнения, осветления и уменьшения воспаления кожи. «Тыквенное масло широко используется для заживления ран», - подчеркнула Екатерина Лобачева.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что полезные вещества тыквы практически не разрушаются во время длительного хранения. Овощ необязательно замораживать или убирать в холодильник. «В нем также содержится кальций, фосфор, железо, медь, цинк, полезные жирные кислоты. Пектины питают полезные бактерии в кишечнике и поддерживают разнообразие микрофлоры», - объяснила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья». А еще в 100 граммах мякоти есть всего 22 килокалории, поэтому тыква относится к низкокалорийным продуктам вместе с арбузом, кабачком и огурцом.

Как же выбрать хорошую тыкву? Екатерина Лобачева порекомендовала остановиться на овоще среднего размера весом до 5-6 килограммов. Сорт определяется в зависимости от того, какое блюдо покупатель хочет приготовить. «Для фаршировки подойдет мускатная тыква с твердой коркой, а для салатов - сладкая с серой кожурой», - пояснила руководитель лаборатории «Lab.Vib». Она напомнила, что тыкву, как и любой другой овощ, нужно осмотреть перед приобретением. На кожуре не должно быть повреждений и гниения, плодоножка - твердая и здоровая. Хранить тыкву стоит в светонепроницаемом месте не более шести месяцев.