Суп "Лохматый": идеальный рецепт родом из детства

"Рамблер" предлагает рецепт супа, вкус которого вы помните с детства, и объясняет, почему он так называется.

Ингредиенты

Приготовление

Подавать суп можно со сметаной. Особенно, если вы решили обойтись без куриного бульона. Еще один вариант подачи - с сухариками из белого хлеба. Только сухарики не бросайте, пожалуйста, в суп. Иначе они раскиснут и испортят всю красоту.