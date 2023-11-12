Суп "Лохматый": идеальный рецепт родом из детства
Легкий, быстрый и невероятно вкусный суп, который наверняка готовила ваша бабушка, хотя, возможно, под другим названием.
"Рамблер" предлагает рецепт супа, вкус которого вы помните с детства, и объясняет, почему он так называется.
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Ингредиенты
- Куриный бульон, но можно и без него
- Картофель - 5 штук
- Морковь - 1 средняя
- Лук репчатый - 1 средний
- Петрушка, укроп, зеленый лук - очень много, просто невероятное количество
- Яйца - 2 штуки
- Топленое масло - 2 столовые ложки (его еще называют гхи)
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
- Приготовить легкий куриный бульон, достаточного одного бедра или пары голеней. Но если курицы нет, вполне можно обойтись без нее.
- Картофель вымыть, почистить, нарезать красивым ровным кубиком. Отправить в кастрюлю.
- Морковь вымыть, почистить, натереть на крупной терке.
- Лук очистить, максимально мелко порубить. Можно сделать зажарку вместе с морковью на топленом масле, а можно отправить сразу в кастрюлю, вкус супа от этого не испортится, а время вы сэкономите не только на дополнительной обжарке овощей, но и на мытье сковороды. Если привыкли жарить на растительном масле, можно использовать и его, но топленое вкус обогатит.
- Дать овощам покипеть. А в это время вымыть и мелко порезать всю зелень. Когда картофель станет мягким, добавить в кастрюлю.
- Разбить два яйца в стакан, слегка взбить вилкой, чтобы белки перемешались с желтками. Осторожно, по вилке, добавить в кастрюлю с супом. Яйца мгновенно схватятся и разлохматятся, что придаст супу небрежный, всклокоченный вид, отсюда и название. Но чтобы суп выглядел аппетитно, очень важно уделить внимание нарезке других ингредиентов, все должно быть ровно и красиво.
- В конце нужно добавить топленое масло, соль и перец по вкусу. Если топленого масла нет, добавьте сливочное, но только не растительное, иначе вкус получится совершенно другим.
Подавать суп можно со сметаной. Особенно, если вы решили обойтись без куриного бульона. Еще один вариант подачи - с сухариками из белого хлеба. Только сухарики не бросайте, пожалуйста, в суп. Иначе они раскиснут и испортят всю красоту.
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