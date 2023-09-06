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Врач назвала осенний овощ, который выведет холестерин и укрепит иммунитет

Осенью организм сильнее обычного нуждается в дополнительных витаминах, которые можно получить из сезонных овощей. Об этом заявила диетолог Наталья Лазуренко.

Назван овощ, который выведет холестерин и укрепит иммунитет
© Unsplash

«Сейчас важно включить в меню именно сезонные овощи», – сказала Лазуренко.

Врач объяснила, что из таких овощей организм получает максимум питательных веществ, витаминов и минералов.

Несомненным лидером по содержанию витаминов является тыква. В ней много витамина С, который выполняет роль модулятора иммунной системы, а также волокон, полезных для ЖКТ. Кроме того, употребление тыквы позволяет снизить уровень холестерина в крови.

Этот осенний овощ можно есть как самостоятельный продукт, либо добавить тыкву в какое-то блюдо, например, в кашу, сообщает портал blitz.plus.