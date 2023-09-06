Назван овощ, который выведет холестерин и укрепит иммунитет

Врач назвала осенний овощ, который выведет холестерин и укрепит иммунитет
Осенью организм сильнее обычного нуждается в дополнительных витаминах, которые можно получить из сезонных овощей. Об этом заявила диетолог Наталья Лазуренко.
«Сейчас важно включить в меню именно сезонные овощи», – сказала Лазуренко.
Врач объяснила, что из таких овощей организм получает максимум питательных веществ, витаминов и минералов.
Несомненным лидером по содержанию витаминов является тыква. В ней много витамина С, который выполняет роль модулятора иммунной системы, а также волокон, полезных для ЖКТ. Кроме того, употребление тыквы позволяет снизить уровень холестерина в крови.
Этот осенний овощ можно есть как самостоятельный продукт, либо добавить тыкву в какое-то блюдо, например, в кашу, сообщает портал blitz.plus.