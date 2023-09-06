Назван овощ, который выведет холестерин и укрепит иммунитет

Осенью организм сильнее обычного нуждается в дополнительных витаминах, которые можно получить из сезонных овощей. Об этом заявила диетолог Наталья Лазуренко.

© Unsplash

«Сейчас важно включить в меню именно сезонные овощи», – сказала Лазуренко.

Врач объяснила, что из таких овощей организм получает максимум питательных веществ, витаминов и минералов.

Несомненным лидером по содержанию витаминов является тыква. В ней много витамина С, который выполняет роль модулятора иммунной системы, а также волокон, полезных для ЖКТ. Кроме того, употребление тыквы позволяет снизить уровень холестерина в крови.