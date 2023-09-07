Какие гарниры диетологи считают самыми вредными

В последние годы здоровое питание и правильное питание стали одной из главных тем обсуждения. Но при выборе продуктов для приготовления пищи, мы часто забываем о гарнирах, которые сопровождают основные блюда.

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Гарниры могут быть важным источником питательных веществ, но также могут содержать вредные ингредиенты.

Первым гарниром, который диетологи считают вредным, являются картофельные чипсы. Исследования показывают, что они содержат высокий уровень насыщенных жиров и соли, что может привести к повышенному давлению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, при производстве чипсов используются трансжиры, которые могут повысить уровень холестерина в крови и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторым гарниром, который следует избегать, являются макароны быстрого приготовления. Они содержат высокий уровень углеводов, но низкое содержание питательных веществ, таких как витамины и минералы. Кроме того, быстрые макароны обычно содержат большое количество сахара и искусственных добавок, которые могут негативно влиять на общее здоровье.

Третьим гарниром, который диетологи считают вредным, являются жареные картофельные изделия, такие как картофель фри и картофельные дольки. Они содержат высокий уровень жиров и калорий, что может привести к лишнему весу и ожирению. Кроме того, при жарке картофеля образуются вредные вещества, такие как акриламид, который может быть канцерогенным.