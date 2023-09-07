Названы правила заморозки овощей и фруктов

Сентябрь — пора сбора урожая и заготовок на зиму. Сейчас витаминов хватает, но как обеспечить себя ими на зиму?

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О том, как правильно замораживать овощи и фрукты изданию «Вести Подмосковья» рассказала владелец Агентства технологии еды Марина Достовалова.

«Заморозка овощей и фруктов является одним из способов сохранения их свежести и питательных веществ на длительное время. Для заморозки лучше всего выбирать свежие и спелые овощи и фрукты. Они должны быть без повреждений, гнили или пятен», - советует эксперт.

Она указывает на то, что перед заморозкой продукты следует правильно подготовить к этому процессу. Их нужно хорошо промыть, избавиться от кожуры и семян, а также нарезать на кусочки. Что касается брокколи или цветной капусты, то их рекомендуется обработать паром или обдать кипятком. Это сохранит цвет и текстуру продукта.

Упаковывать овощи и фрукты надо в плотные пакеты или контейнеры, предусмотрев, чтобы в них не попадал воздух. Для этого есть даже специальные пакеты, которые исключают даже образование инея. «Не забудьте пометить упаковку с датой заморозки, чтобы знать, как долго продукт уже хранится», - отмечает Марина Достовалова еще один важный пункт заморозки.

Непосредственно для этого процесса рекомендуется температура в минус 18 градусов или даже ниже. Дело в том, что чем быстрее замораживается продукт, тем лучше он сохраняет питательные вещества. Заморозка должна длится несколько часов.

Некоторые продукты при минусовой температуре теряют свои полезные свойства из-за большого содержания влаги. Это салаты, огурцы, помидоры, арбузы, дыни и цитрусовые. Кроме них не стоит замораживать мякоть апельсинов и лимонов - они просто станут горькими.