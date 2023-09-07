Названы продукты, снижающие тревожность и нервное напряжение

Продукты с высоким содержанием белка, омеги-3, витаминов B и D, магния и триптофана помогут справиться с повышенной тревожностью и нервным напряжением.

© Вечерняя Москва

Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Видео дня

Творог, курица и индейка

По ее словам, различные вещества, которые содержатся в продуктах, могут снизить тревожность. Например, с нервным напряжением отлично справляется легкоусвояемый белок.

— Любое эмоциональное возбуждение можно подавить с помощью определенных нейромедиаторов и гормонов, для выработки которых нужен белок. Важно, чтобы он легко усваивался. Белок содержится в большом количестве в рыбе, твороге, курице, индейке и кролике, — перечислила Соломатина.

Морская рыба

Также нужно есть продукты с высоким содержанием омеги-3.

— Она защищает нервные клетки от разрушения и содержится в морской рыбе, — отметила врач.

Мясо, хлеб и печень трески

Диетолог сообщила, что нервное напряжение и тревожность могут снять продукты, в которых есть витамин B.

— Он содержится в мясе, печени, цельнозерновом хлебе. Витамин B необходим для поддержания здоровья нервной системы и улучшения обменных процессов, — подчеркнула Соломатина.

Кроме того, специалист напомнила, дефицит витамина D может привести к развитию не только психических, но и психиатрических заболеваний.

— Исследования доказали, что недостаточное употребление витамина D приводит к проблемам в работе нервной системы. Его недостаток связывают с развитием не только психических, но и психиатрических заболеваний. Он содержится в печени трески, — рассказала врач.

Шоколад, орехи и семечки

Также необходим магний — он расслабляет сосудистую стенку и понижает давление, заверила собеседница «ВМ».

— Магний в большом количестве содержится в зеленых овощах, орехах, семечках и шоколаде. Лучшим продуктом для избавления от тревоги и нервного напряжения, который содержит магний, является шоколад с миндалем. Он очень быстро повышает настроение, — заметила Соломатина.

Также гречка с йогуртом содержит в себе много магния и рутина и может быстро снять нервное напряжение, добавила эксперт.

Ягоды

Диетолог посоветовала регулярно есть темные ягоды, чтобы поддерживать нервную систему в нормальном состоянии.

— Доказано, что для нормальной работы нервной системы необходимо есть чернику, голубику и ежевику. Темные ягоды содержат много антиоксидантов, улучшают оксигенацию клеток головного мозга. Чем лучше он работает, тем более спокойно человек себя чувствует. Он может адекватно реагировать на стресс, — объяснила специалист.

Зеленый чай

Зеленый чай может не только тонизировать и помогать сконцентрироваться, но и расслаблять.

— Он снимает раздражительность и помогает нервной системе справиться с истощением при большом и хроническом стрессе, — уверена специалист.

Морская капуста

По мнению собеседницы «ВМ», если у человека есть проблемы с щитовидной железой, важно следить за уровнем йода. Он в большом количестве содержится в морской капусте.

— Недостаток йода может привести к плаксивости, раздражительности и эмоциональной неустойчивости. Дефицит этого вещества негативно сказывается на качестве жизни, — предупредила Соломатина.

Томатная паста или сок

Помимо этого, при повышенной тревожности необходимо включить в рацион томатную пасту или сок, отметила врач.

— В термически обработанных томатах возрастает количество ликопина. Это вещество стимулирует выработку гормонов удовольствия, — рассказала диетолог.

«Молочка» и бананы

Также, по словам специалиста, нужно есть продукты с триптофаном. Он содержится в мясе, молочных продуктах и бананах.