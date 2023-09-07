Врач раскрыла секрет питания для продления жизни

"Чтобы жить долго и не болеть, нужно есть разнообразные продукты из разных групп", – пояснила эксперт.

Специалист рекомендует питаться 4–5 раз в день небольшими порциями. В рационе обязательно должны быть зерновые, овощи, фрукты, ягоды, источники полноценного белка, полезные жиры и ферментированные продукты. Также следует пить в достаточном количестве воду, чтобы поддерживать процессы очищения организма от токсинов.

"Сезонные ягоды всех цветов с антиоксидантами будут защищать наш организм от преждевременного старения. Подарят ему активность, работоспособность. Будут своевременно выводить из каждой клетки отработанные компоненты благодаря естественной детоксикации", – уточнила эксперт.

Вместе с тем Королева порекомендовала отказаться от рафинированных, жареных и максимально переработанных продуктов. Ранее был назван продукт, употребление которого поможет продлить жизнь на 10 лет. Отмечается, что такого эффекта можно достичь, если включать в свой рацион чеснок. Дело в том, что продолжительность жизни сокращают болезни, которые в основном возникают из-за бактериальных или вирусных инфекций. В свою очередь, чеснок способен уничтожать в кишечнике патогенную микрофлору.