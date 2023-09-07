7 легких блюд, которые можно съесть перед сном
Вредно не только переедать на ночь, но и пренебрегать ужином.
Есть лучше всего за пару часов до сна. При этом блюдо должно быть сбалансированными и соответствовать правилам здорового питания.
Food.ru сделал подборку из семи блюд, которые можно приготовить на ночь глядя.
Для позднего ужина подойдёт омлет из яичных белков с овощами, такими как огурцы, болгарский перец, помидоры.
Куриная грудка с имбирным соусом – ещё одно подходящее блюдо. Соус следует сделать на основе обезжиренного йогурта. На гарнир подойдёт салат из свежих овощей.
Салат с печенью следует готовить из говяжьей или куриной печени. Добавить к блюду следует лук, сладкую морковь, базилик и кинзу.
Кальмар в соусе унаги с брокколи богат аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами. Такой морской деликатес готовится очень быстро.
Треска с овощами имеет низкую калорийность и минимальную жирность. Вместо трески можно использовать минтай или хек.
Салат с говядиной следует готовить из самых постных частей, без плёнок и прожилок.
Также стоит сделать салат с тунцом. Добавить к блюду можно кусок цельнозернового хлеба и перепелиные яйца.
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