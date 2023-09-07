Тесту место: 10 хитрых лайфхаков от кондитеров

Тесто капризный продукт, многие хозяйки после нескольких провальных попыток даже не берутся за выпечку, считая, что у них все равно ничего не получится.

© WomanHit.ru

Но обычно все объясняется не мистическим «тесто меня не любит», а банальным неумением с ним обращаться.

Видео дня

Исправить ситуацию помогут простые, но очень эффективные лайфхаки от профессиональных кондитеров.

Прогревайте духовку

Недаром многие рецепты начинаются со слов «включите духовку»: ставить выпечку нужно в горячий шкаф, иначе все усилия будут напрасны. Когда термометр показал нужную для приготовления температуру, подождите еще 15 минут, чтобы жар распределился внутри равномерно.

Используйте весы

Два стакана муки, половина — растительного масла, чайная ложка сахара… Все эти измерения такие неточные! И стаканы могут быть разными, и полноту чашки каждый определяет по-своему. Купите кухонные весы и пользуйтесь рецептами с точными граммовками, так выпечка всегда будет удачной.

Не отходите от плиты

Даже если в рецепте указано точное время приготовления, стоит проверить торт или печенье за 1 минут до этого. Духовые шкафы работают по-разному: одно и то же тесто в одном останется сырым через полчаса, а в другом сгорит.

Используйте светлую посуду

В темных формах выпечка пригорает значительно чаще, поэтому поменяйте утварь на светлую. Если такой возможности нет, воспользуйтесь белой пекарской бумагой.

Замораживайте масло

Для песочного и слоеного тесто обязательно используйте очень холодное масло и ледяную воду. На кусочки масла налипнут крупинки муки, а в духовке на этом месте образуются пустоты, отвечающие за воздушность и пышность.

Пропекайте основу отдельно

Песочную или сметанную основу для классических пирогов, кишей и другой выпечки с начинкой запеките отдельно на протяжении 10—15 минут. Перед отправлением в духовку наколите основу вилкой, а затем засыпьте сухой фасолью. Она не даст тесту подняться и сделает корж тоненьким и эстетичным.

Не взбивайте муку

Когда в жидкие ингредиенты вы всыпали сухие, отложите миксер. Муку в тесто вмешивают аккуратно, не давая ей насытиться кислородом. Иначе выпечка получится жесткой.

Используйте крахмал

В готовое сдобное тесто добавьте немного картофельного крахмала, разведенного в воде. Он сделает пироги и пирожки нежными, мягкими, к тому же они гораздо дольше не будут черстветь.

Закройте окна

В помещении, где вы готовите тесто, не должно быть сквозняка. Резкий перепад температур приведет к тому, что тесто не поднимется или растрескается во время запекания.

Не перебарщивайте с сахаром