Назван самый полезный способ приготовления грибов

«Грибы имеют низкую калорийность, богаты белком. Это плюс, но их минус в том, что все полезные вещества у них как бы связаны и спрятаны за хитиноподобными стенками. Их нужно разрушить, чтобы получить полный доступ к витаминам. Чтобы разрушить эти хитиноподобные оболочки, нужно грибы размолоть. Например, если мы сушим грибы и потом делаем какую-то порошковую смесь, эта смесь будет лучше усваиваться, чем просто сушеные грибы. В них сохраняется максимальная польза», — отметила Писарева.