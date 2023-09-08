Названа самая вредная каша

Самой вредной кашей, которая может нанести непоправимый вред здоровью, назвали манную кашу. По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, сама по себе манная крупа – это побочный продукт, который остается после производства пшеничной муки. Поэтому такая в ней отсутствуют витамины и минералы.

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Зато в манной каше достаточно глютена. По этой причине это блюдо не подходит людям с непереносимостью глютена или аутоиммунными заболеваниями, рассказала врач в своем Telegram-канале.

Клетчатки в манной каше также нет, зато она на 85% состоит из быстрых углеводов. Поэтому порция манной каши сравнима по вреду, наносимому организму, с порцией сахара или выпечки из белой муки.

При этом эта каша повышает уровень глюкозы в крови и способствуют развитию сахарного диабета. По этой причине манная каша признана врачами самой вредной, отметила Лебедева и рекомендовала отказаться, в первую очередь, от манной каши на молоке.