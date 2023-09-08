Терапевт Липилин развеял миф об опасности фастфуда для организма
Продукты фастфуда ничем не уступают домашней пище. Миф об их опасности развеял терапевт Артемий Липилин, сообщает "Мослента".
По словам специалиста, по своему химическому составу блюда быстрого питания не отличаются от любой другой пищи. Они могут быть более жирными или сладкими, но это не критично. При нормальном двигательном режиме все вредные вещества уйдут в чистую энергию и не отложатся в виде подкожного жира, обратил внимание Липилин.
"Поэтому, с точки зрения биохимии человеческого организма, нет никакой разницы, съест он условно вредный фастфуд или полезный домашний ужин", – высказался на этот счет врач.
Заболевания ЖКТ связаны не с каким-то "злокачественным" составом фастфуда, а с традицией его быстрого употребления, отмечает специалиста. Так, например, если питаться аналогичным образом тем же супом, то проблем с пищеварением тоже не избежать.
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