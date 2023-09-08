По словам специалиста, по своему химическому составу блюда быстрого питания не отличаются от любой другой пищи. Они могут быть более жирными или сладкими, но это не критично. При нормальном двигательном режиме все вредные вещества уйдут в чистую энергию и не отложатся в виде подкожного жира, обратил внимание Липилин.