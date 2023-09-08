Курица в сливочно-томатном соусе: идеальная пара к гарниру
Курица в сливочно-томатном соусе – простое блюдо, которое станет идеальным дополнением к любому гарниру.
Приготовить такую курицу совсем несложно, но при этом она наверняка придется по вкусу всем домочадцам – и старшему поколению, и детям.
Экспериментируйте с гарнирами, добавляйте к готовому блюду разные овощи, и каждый раз курица в сливочно-томатном соусе будет раскрываться по-новому. Подробнее о том, как приготовить блюдо, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Филе куриной грудки – 2 шт;
- Помидоры – 2 шт;
- Сливки любой жирности – 200 г;
- Растительное масло – 3 ст.л;
- Петрушка – 2 веточки;
- Укроп – 2 веточки;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
Приготовление
1. Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками;
2. Обжарьте курицу на растительном масле до золотистой корочки;
3. Нарежьте томаты небольшими дольками, добавьте их к курице и потушите несколько минут;
4. Мелко нарубите чеснок и зелень;
5. Добавьте к курице и томатам сливки, чеснок и зелень. Посолите и поперчите.
6. Тушите курицу до тех пор, пока соус не загустеет.
7. Дополните блюдо любым гарниром и свежими овощами.
Готово! Приятного аппетита!