Курица в сливочно-томатном соусе: идеальная пара к гарниру

Курица в сливочно-томатном соусе – простое блюдо, которое станет идеальным дополнением к любому гарниру.

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Приготовить такую курицу совсем несложно, но при этом она наверняка придется по вкусу всем домочадцам – и старшему поколению, и детям.

Экспериментируйте с гарнирами, добавляйте к готовому блюду разные овощи, и каждый раз курица в сливочно-томатном соусе будет раскрываться по-новому. Подробнее о том, как приготовить блюдо, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Филе куриной грудки – 2 шт;

Помидоры – 2 шт;

Сливки любой жирности – 200 г;

Растительное масло – 3 ст.л;

Петрушка – 2 веточки;

Укроп – 2 веточки;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Приготовление

1. Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками;

2. Обжарьте курицу на растительном масле до золотистой корочки;

3. Нарежьте томаты небольшими дольками, добавьте их к курице и потушите несколько минут;

4. Мелко нарубите чеснок и зелень;

5. Добавьте к курице и томатам сливки, чеснок и зелень. Посолите и поперчите.

6. Тушите курицу до тех пор, пока соус не загустеет.

7. Дополните блюдо любым гарниром и свежими овощами.