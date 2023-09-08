Врач рассказал об идеальной выпечке для диабетиков

Физиолог Созыкин рассказал об идеальном варианте выпечки для диабетиков
Идеальным вариантом выпечки для людей с сахарным диабетом станет продукция из необжаренной зеленой гречневой муки. Об этом порталу NEWS.ru рассказал доцент факультета естественных наук Госуниверситета просвещения физиолог Александр Созыкин.
По словам специалиста, гликемический индекс гречневой муки равен 45 единицам. Сама же крупа представляет собой кладезь полезных веществ, так как в ее состав входят такие полезные микроэлементы, как железо, магний, марганец и витамины группы В.
"Гречневую или ржаную муку также рекомендуют для изготовления блинов, которые подают с минимальным, до пяти граммов, количеством нежирной сметаны, кленовым сиропом, медом".
Физиолог рассказал и о самом полезном хлебе для людей с диабетом: таковым можно назвать цельнозерновой и ржаной хлеб. Ржаная мука, как объяснил Созыкин, обогащена витаминами А, В и клетчаткой. Она содействует очищению организма от холестерина и уменьшает количество сахара в крови.
"При этом эндокринологи подчеркивают, что ежедневно можно есть не более двух кусочков такого хлеба весом 10–15 граммов", – резюмировал эксперт.
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