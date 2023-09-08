Врач рассказал об идеальной выпечке для диабетиков

Идеальным вариантом выпечки для людей с сахарным диабетом станет продукция из необжаренной зеленой гречневой муки. Об этом порталу NEWS.ru рассказал доцент факультета естественных наук Госуниверситета просвещения физиолог Александр Созыкин.

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По словам специалиста, гликемический индекс гречневой муки равен 45 единицам. Сама же крупа представляет собой кладезь полезных веществ, так как в ее состав входят такие полезные микроэлементы, как железо, магний, марганец и витамины группы В.

"Гречневую или ржаную муку также рекомендуют для изготовления блинов, которые подают с минимальным, до пяти граммов, количеством нежирной сметаны, кленовым сиропом, медом".

Физиолог рассказал и о самом полезном хлебе для людей с диабетом: таковым можно назвать цельнозерновой и ржаной хлеб. Ржаная мука, как объяснил Созыкин, обогащена витаминами А, В и клетчаткой. Она содействует очищению организма от холестерина и уменьшает количество сахара в крови.

"При этом эндокринологи подчеркивают, что ежедневно можно есть не более двух кусочков такого хлеба весом 10–15 граммов", – резюмировал эксперт.