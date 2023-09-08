Названы снижающие чувство голода продукты

Утолить голод можно с помощью любой еды, однако употребление в пищу яиц и рыбы позволит избавиться от него надолго. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» Наталья Наумова.

© Lenta.ru

Наумова объяснила, что чувством голода и насыщения управляет головной мозг. Они возникают из-за требующего энергии процесса обмена веществ в клетках и тканях организма. Утолить голод поможет любая пища, но после употребления источников сложных углеводов, белка и полезных жиров чувство сытости сохраняется дольше, чем после перекуса простыми углеводами. По словам врача, происходит это из-за того, что простые углеводы организм «сжигает» очень быстро.