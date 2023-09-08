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Диетолог Гинзбург рассказал о самых полезных для кишечника напитках

Самыми полезными для работы кишечника считаются кисломолочные напитки. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Названы самые полезные для кишечника напитки
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По словам специалиста, в их составе имеются бифидо- и лактобактерии, которые выступает в качестве симбиотной микрофлоры. Она выполняет функции защиты иммунитета и оказывает противовоспалительное действие.

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Врач рекомендует отдавать предпочтение несладким напиткам, так как добавленный сахар делает их менее полезными.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как прием антибиотиков сказывается на микрофлоре.

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