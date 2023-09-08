Названы самые полезные для кишечника напитки

Самыми полезными для работы кишечника считаются кисломолочные напитки. Об этом " Москве 24 " рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург .

По словам специалиста, в их составе имеются бифидо- и лактобактерии, которые выступает в качестве симбиотной микрофлоры. Она выполняет функции защиты иммунитета и оказывает противовоспалительное действие.