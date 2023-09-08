Как правильно сочетать холодную и горячую еду

Вред здоровью может принести как употребление излишне холодных блюд и напитков, так и слишком горячей пищи. Как правильно выстраивать питание, чтобы не навредить себе, "Российской газете" рассказала старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

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"Наше традиционное питание выстроено так, что обычно мы начинаем с холодного блюда (закуски или салата), и только потом переходим на горячее. Это физиологически оправдано, потому что так лучше для пищеварения. И с точки зрения сохранения здоровья это тоже правильно", - пояснила Юлия Чехонина.

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Есть блюда и лакомства, которые изначально подаются очень холодными - это, например, мороженое, строганина, охлажденные напитки. Но излишне холодная еда создает риски для здоровья.

"Мы знаем, что если съедим что-то очень холодное, например, мороженое, то после этого может заболеть горло - воспалятся миндалины, обострится тонзиллит. Чтобы этого не случилось, целесообразно мороженое дополнить горячим напитком, выпить после десерта чаю или кофе. Но, конечно, комфортной, а не обжигающей температуры", - советует диетолог.

Специалист предупреждает, что слишком горячая еда или питье (как, впрочем, и ледяные) не полезны для слизистой рта или желудка.

"К тому же такая еда не может доставлять удовольствие вкусом - высокая температура блокирует вкусовые рецепторы, и мы просто не ощущаем в полной мере вкус блюда. Поэтому когда мы едим что-то очень горячее, как и очень холодное, лучше не торопиться и постараться нормализовать температуру пищи", - отметила Чехонина

Она предупредила, что вредным может оказаться и контраст: когда сначала берем в рот что-то очень горячее, и стараемся охладить, запивая ледяным напитком.

"Резкие перепады температуры во рту нежелательны - например, запивать мороженое очень горячим чаем вредно, потому что это может повредить эмаль зубов", - отметила эксперт.

Есть распространенное мнение, что привычка к очень горячей еде приводит к развитию рака пищевода и желудка.

"Нет доказательств, что увлечение очень горячей пищей обязательно приведет к раку. Но риск все же есть - выявлена взаимосвязь между температурой пищи и частотой развития некоторых видов онкологических заболеваний", - пояснила диетолог.

Какая же температура еды и напитков оптимальна?