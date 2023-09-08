Стоматолог перечислила полезные для зубов продукты

Поддерживать здоровье зубов помогают в том числе определенные продукты. Какие именно, "Известиям" рассказала стоматолог Диана Левчук.

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В первую очередь зубам необходим фтор и кальций, отмечает специалист. Первый полезный микроэлемент содержится, например, в рыбе, грецких орехах, хлебе из муки грубого помола. Второй – в молочных продуктах, особенно сыре, фасоли, зеленых овощах, кунжуте и миндале.

На состояние полости рта негативно влияет дефицит железа и витамина В12. Их можно получить из мяса, яиц, морепродуктов и бобовых, рассказала стоматолог.

Не стоит забывать и про витамин С, обращает внимание врач. В большом количестве он содержится в цитрусовых, помидорах, яблоках, капусте, сладком перце и смородине.

В заключение Диана Левчук порекомендовала есть твердую волокнистую пищу (например, морковь или яблоко), так как в данном случае зубы очищаются.