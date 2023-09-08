Врач назвала самые опасные продукты, в которых содержатся трансжиры

Больше всего трансжиров, которые наносят организму человека непоправимый вред, содержится в пончиках. Об этом «Клопс» рассказала врач по медицинской профилактике Вероника Кереметчи.

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«Трансжиры — это вид ненасыщенных жиров. Они бывают двух типов: искусственные и натуральные. И если последние уже содержатся в продуктах животного происхождения, то первые образуются в процессе разогрева масел до высоких температур. Даже после очистки конечный продукт всё же сохраняет часть вредных веществ», — объяснила Кереметчи.

Как утверждает врач, прошедшие такую термообработку масла разрушают стенки желудка и приводят к появлению на них язвочек. Со временем при постоянном питании, включающем множество трансжиров, у человека развивается язва.

Искусственные ненасыщенные жиры также активно добавляют в разные продукты, например, в мучное. Магазинное печенье, пряники, торты и крекеры, благодаря трансжирам, отлично сохраняют свежесть и товарный вид, также становится мягче и вкуснее.

«Производитель обычно не прописывает трансжиры в составе напрямую, а указывает, например, маргарин. Этот ингредиент всегда добавляют в магазинное слоёное тесто», — добавляет специалист.

Лидирующее место по содержанию этой добавки занимают пончики, а также оладья и блинчики. Все эти блюда жарят с огромным количеством растительного масла.

«Фастфуд и всё, что обжаривается во фритюре, — наиболее опасная пища. Для её приготовления используют и искусственные жирные кислоты, и масло, в котором после термообработки образуются трансжиры», — отмечает Кереметчи.