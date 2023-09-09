Диетолог рассказала, как сочетать горячую и холодную пищу

Врач объяснила, что традиционно прием пищи начинается с холодного блюда и затем происходит переход к горячему.

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«Это физиологически оправдано, потому что так лучше для пищеварения. И с точки зрения сохранения здоровья это тоже правильно», - рассказала Чехонина «Российской газете».

Врач объяснила, излишне холодная пища также вредит организму. По этой причине необходимо дополнять холодные продукты – мороженое, строганину или сало теплым напитком. Однако стоит помнить, он не должен быть обжигающим.

Горячая пища также может нанести вред слизистой рта или желудка. Помимо этого, высокая температура блокирует вкус еды.

Диетолог посоветовала всегда регулировать температуру пищи. Для человека комфортно употреблять продукты, чья температура составляет 36-38 градусов.