Россиянам рассказали о пользе икры для здоровья

Регулярное употребление в пищу икры помогает улучшить работу мозга и сердца, уверяют эксперт по рациональному питанию и коррекции веса Вадим Никишин и технолог компании «Путина» Юлия Будовская. О некоторых других полезных свойствах этого продукта они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

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Будовская объяснила, что польза любой икры рыб для здоровья очевидна: она богата Омега-3 жирными кислотами, которые жизненно необходимы для работы мозга, сердца и для всех систем организма. Кроме того, она — кладезь легкоусвояемого белка, витаминов и минералов, «заготовленных для зарождения жизни в каждой икринке».

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Говорить о том, какая икра лучше — красная, белая или черная — не вполне корректно. Все виды икры обладают схожим биохимическим составом, поэтому в равной степени полезны для здоровья, красоты и ментального здоровья человека

Юлия Будовская – технолог

В свою очередь, Никишин заявил, что богатая Омега-3 икра снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает предотвратить свертывание крови при склонности к образованию тромбов. В небольших количествах ее полезно есть гипертоникам и тем, кто стремится снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Кроме того, икра повышает уровень гемоглобина — недаром ее рекомендуют включать в рацион пациентам, проходящим восстановление после травм и операций, добавил эксперт.

Также, по словам Никишина, употребление в пищу икры способствует выработке адипонектина — гормона, оказывающего благотворное влияние на процессы заживления кожных ран и замедляющего преждевременное старение. В то же время содержащиеся в этом продукте полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) провоцируют выработку коллагена, необходимого для профилактики появления морщин и гравитационного птоза.

Икра лососевых рыб — источник витамина D и йода, необходимого для укрепления иммунной системы в периоды высокой вирусной нагрузки весной и осенью. Кроме того, благодаря высокому содержанию фосфора и ряда важных аминокислот этот продукт незаменим для хорошей работы мозга и профилактики сезонной депрессии

Вадим Никишин – эксперт по рациональному питанию и коррекции веса