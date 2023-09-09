Грейпфрут: в чем его польза и вред для организма

Грейпфрут представляет собой один из наиболее ценных для здоровья фруктов, особенно для жителей средней полосы и северных регионов России, где в холодное время года местных плодов и овощей немного, а те, что удается сохранить до зимы, содержат в результате этого хранения не слишком много полезных веществ.

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Однако дело не только в этом — грейпфрут по ценности своего состава находится в числе лидеров даже по сравнению с другими цитрусовыми — так, по содержанию витамина С он опережает даже лимон и мандарин. «Лента.ру» выяснила, кому и почему этот тропический фрукт может быть наиболее полезен, а кому его употреблять не рекомендуется.

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Что такое грейпфрут?

Согласно классификации ботаников, грейпфрут принадлежит к роду Цитрусовых, семейству Рутовых. Его плоды растут на деревьях, образуя гроздья наподобие виноградных — именно поэтому его название состоит из английского слов grape («виноград») и fruit («фрукт»).

Впервые его стали выращивать на острове Барбадос. Считается, что грейпфрут это — гибрид помело и апельсина, получившийся вследствие естественного скрещивания этих двух культур.

Грейпфрут — вечнозеленое растение высотой до 15 метров, и в диком виде практически не встречается. Сейчас он выращивается в Израиле, на Карибах, в ЮАР и Бразилии. Плоды грейпфрута крупные, мякоть сочная, кисло-сладкая, а пленки, разделяющие дольки, придают ему горьковатый привкус.

Насчитывают множество сортов грейпфрута — около 20. В основном они различаются лишь цветом кожуры и мякоти, который варьируется от лимонно-желтого до красного. Плоды созревают долго, целый год, собирать их начинают в феврале.

Одно из важных достоинств грейпфрута — долгий срок хранения, поэтому употреблять в пищу его можно в сыром виде. Однако из этих тропических фруктов также делают джемы, цукаты, изготавливают соки и эфирные масла.

Полезные свойства грейпфрута для здоровья

Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что грейпфрут очень богат питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой.

Являясь крайне низкокалорийным продуктом, он содержит значительное количество антиоксидантов, витаминов и минералов, таких как магний, калий, кальций, фосфор, за счет чего снижаются артериальное давление и уровень сахара в крови Анна Кривошеева

Эксперт добавила, что употребление одного грейпфрута в день благотворно сказывается на уровне холестерина в крови. Также полезные вещества в составе фрукта снижают риск развития мочекаменной болезни. В целом Кривошеева выделила следующие основные полезные свойства этого фрукта.

Поддержка иммунной системы

Грейпфрут инфекционных заболеваний.

Помощь в регулировании веса

Грейпфрут состоит из воды и клетчатки, что помогает повысить чувство сытости и снизить потребление калорий.

Укрепление здоровья сердца и сосудов

Регулярное употребление грейпфрута улучшает работу сердца, снижая факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертония и гиперхолестеринемия. Этот эффект в первую очередь связан с тем, что в нем содержатся вещества, которые играют важную роль в поддержании правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Во-первых, грейпфрут богат калием, минералом, положительно влияющим на сердечную мышцу и артериальное давление.

5% от суточной нормы калия содержится в половине грейпфрута

Во-вторых, клетчатка в грейпфруте может также улучшить здоровье сердца, учитывая, что высокое потребление пищевых волокон способствует понижению артериального давления и холестерина.

Защита клеток от повреждений

Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и тем самым замедляют процессы старения.

Наиболее важные антиоксиданты в грейпфруте

Витамин С. Этот водорастворимый антиоксидант защищает клетки от повреждений, которые часто приводят к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям

Бета-каротин. В организме он превращается в витамин А и снижает риск развития некоторых хронических заболеваний, а также влияет на зрение, препятствуя развитию дегенерации желтого пятна

Ликопин. Известен своей потенциальной способностью предотвращать риск развития некоторых видов рака, особенно рака предстательной железы. Он также замедляет рост опухолей и уменьшает побочные эффекты обычных методов лечения рака

Снижение риска образования камней в почках

Наиболее распространенным типом камней в почках являются камни из оксалата кальция. Лимонная кислота, содержащаяся в грейпфрутах, может эффективно предотвращать их появление, связывая кальций в почках и вымывая его из организма. Кроме того, лимонная кислота способна увеличивать объем и рН мочи, создавая среду, менее благоприятную для образования камней в почках.

Защита кожи

Витамин С помогает защитить кожу от солнечных лучей, старения и воспалений. Также он стимулирует выработку коллагена, который способствует увлажнению кожи и разглаживанию морщин. Кроме того, грейпфрут содержит альфа-гидроксикислоты, которые используются в продуктах по уходу за кожей, улучшая ее текстуру и эластичность.

Кому грейпфрут может навредить?

Хотя грейпфрут сам по себе является безопасным продуктом, он может нанести вред при определенных обстоятельствах.

Так, потребление грейпфрута и его сока может привести к нежелательным последствиям при взаимодействии с некоторыми лекарственными препаратами Анна Кривошеева

По словам эксперта, это происходит из-за веществ в составе фрукта, которые подавляют цитохром P450 — фермент, необходимый организму для метаболизма некоторых лекарств.

Лекарства, которые взаимодействуют с грейпфрутом:

блокаторы кальциевых каналов (используются при повышенном артериальном давлении, стенокардии);

статины (при высоком уровне холестерина);

иммунодепрессанты;

бензодиазепины (при тревоге, бессоннице);

антикоагулянты (антитромботические средства);

антигистаминные препараты.

Грейпфрут также может взаимодействовать с противозачаточными средствами: хотя он не влияет на их эффективность, но может увеличить риск побочных эффектов, таких как тошнота и болезненность молочных желез.

Другое неприятное воздействие грейпфрута на организм — при частом употреблении он может повреждать зубную эмаль

Кислота в цитрусовых способна повредить эмаль. Чтобы защитить зубы, рекомендуется полоскать рот водой сразу после употребления кислых продуктов.

Также люди с желудочно-кишечными заболеваниями могут быть чувствительны к кислоте в грейпфрутах. При наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни употребление в пищу продуктов с высоким содержанием кислоты может привести к повышению уровня кислотности желудочного сока и усилить симптомы заболевания. При гастрите или язвенной болезни также следует избегать употребления грейпфрутов и других кислых продуктов.

Ну и, конечно, нередко встречается аллергия на цитрусовые. Она чаще возникает у тех, кто страдает от аллергии на пыльцу, деревья или траву, заключила врач.

Как лучше есть грейпфрут?

Не перед сном

Следует иметь в виду, что если съедать грейпфрут на ночь, это создаст лишнюю нагрузку на пищеварительную систему за счет большого количества пищевых волокон. Как следствие, спать человек будет плохо.

Лучше употреблять грейпфрут за два-три часа до сна

Не натощак

Также, по словам Анны Кривошеевой, не стоит есть грейпфрут натощак — это может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ. А еще не нужно есть его сразу после того, как почистили зубы — как раз во избежание повреждения зубной эмали.

Эти же правила касаются и грейпфрутового сока. Кстати, сок менее полезен, чем сам фрукт, потому что в нем нет клетчатки, а вот глюкоза имеется в высокой концентрации, соответственно, калорийность тоже повышается.

Польза цедры и кожуры грейпфрута

Кожура и цедра грейпфрута тоже полезны, из них можно готовить отвары, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет, помогают при респираторных заболеваниях.

Эфирное масло грейпфрута обладает антибактериальным и противовоспалительным действием — за счет высокого содержания витаминов и антиоксидантов. Оно используется в качестве вспомогательного лечения при нефрите и гепатите, а также применяется в косметологии для улучшения состояния волос и ногтей.

Рецепты блюд с грейпфрутом

Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты для салата с креветками и авокадо:

грейпфрут — 1 штука;

очищенные креветки — 250 граммов;

авокадо — 1 штука;

огурец — 1 штука;

оливковое масло — 50 граммов;

салат — 1 пучок;

чеснок, соль, перец — по вкусу.

Приготовление салата с креветками и авокадо:

Зубчик чеснока обжарить в оливковом масле, затем удалить чеснок и положить в масло креветки на две-три минуты. Нарезать огурец и очищенный авокадо. С грейпфрута удалить пленки, мякоть нарезать кубиками. Салат порвать руками и выложить в салатницу, сверху положить остальные ингредиенты, подготовленные ранее и перемешанные. Посолить, поперчить.

Цыпленок с грейпфрутом

Ингредиенты для цыпленка с грейпфрутом:

цыпленок, лучше бройлер — 1 штука;

грейпфрут — 2 штуки;

сладкая паприка — 3 столовых ложки;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

соль, перец по вкусу.

Приготовление цыпленка с грейпфрутом: