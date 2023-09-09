Ярко и вкусно: рецепт осеннего томатного супа

Ярко и вкусно: готовим осенний томатный суп
Предлагаем в полной мере насладиться спелыми и невероятно вкусными помидорами, приготовив томатный суп.
Подавайте его с гренками, украсьте веточкой базилика и петрушки — это блюдо точно поднимет вам настроение!
Ингредиенты:
- 2 кг спелых сочных помидоров
- 1 лук-порей
- 3-4 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 250 мл овощного бульона
- 1 ст.л. сахара
- соль по вкусу
- 3 ст.л. оливкового масла
Процесс приготовления:
При необходимости снимите с помидоров кожицу: сделайте на каждом крестовой надрез, поместите в кипяток на минуту, а затем в холодную воду, тогда кожица легко удалится.
Нарежьте лук-порей и сельдерей колечками. Мелко порубите чеснок. Томаты также нарежьте на небольшие кусочки.
В кастрюлю налейте оливковое масло, поставьте на огонь и обжарьте лук-порей 2-3 минуты на небольшом огне. Добавьте сельдерей, обжарьте все ещее несколько минут. Затем добавьте кусочки помидоров, чеснок и бульон. Добавьте специи и соль, а также сахар, чтобы убрать излишнюю кислинку. Доведите суп до кипения и варите под крышкой около 10 минут на небольшом огне.
Готовый суп измельчите при помощи подгружного блендера в пюре. Еще раз доведите до кипения и снимите с плиты.
Подавайте суп с любимыми добавками и заряжайтесь бодростью ярких томатов!
Фото: социальные сети.