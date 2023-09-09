Ярко и вкусно: рецепт осеннего томатного супа

Предлагаем в полной мере насладиться спелыми и невероятно вкусными помидорами, приготовив томатный суп.

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Подавайте его с гренками, украсьте веточкой базилика и петрушки — это блюдо точно поднимет вам настроение!

Ингредиенты:

2 кг спелых сочных помидоров



1 лук-порей



3-4 стебля сельдерея



3 зубчика чеснока



250 мл овощного бульона



1 ст.л. сахара



соль по вкусу



3 ст.л. оливкового масла

Процесс приготовления:

При необходимости снимите с помидоров кожицу: сделайте на каждом крестовой надрез, поместите в кипяток на минуту, а затем в холодную воду, тогда кожица легко удалится.

Нарежьте лук-порей и сельдерей колечками. Мелко порубите чеснок. Томаты также нарежьте на небольшие кусочки.

В кастрюлю налейте оливковое масло, поставьте на огонь и обжарьте лук-порей 2-3 минуты на небольшом огне. Добавьте сельдерей, обжарьте все ещее несколько минут. Затем добавьте кусочки помидоров, чеснок и бульон. Добавьте специи и соль, а также сахар, чтобы убрать излишнюю кислинку. Доведите суп до кипения и варите под крышкой около 10 минут на небольшом огне.

Готовый суп измельчите при помощи подгружного блендера в пюре. Еще раз доведите до кипения и снимите с плиты.

Подавайте суп с любимыми добавками и заряжайтесь бодростью ярких томатов!