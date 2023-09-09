Диетолог Комиссарова: крахмал относится к сложным углеводам

Поэтому неверно утверждение, что картошка и белый рис — это продукты с простыми углеводами, от которых обязательно начинает скакать сахар в крови.

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Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова объяснила разницу между кукурузным и картофельным крахмалом, а также рассказала, стоит ли этим ингредиентом заменять муку в продуктах.

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Зачем нужен крахмал

Комиссарова напомнила, что крахмал — это растительный полисахарид. К той же категории относится клетчатка. Он необходим для нормального функционирования человеческого организма. В частности, полисахариды замедляют процесс пищеварения и усвоения углеводов. Благодаря этому уровень сахара в крови после приёма пищи поднимается постепенно, а не скачками.

«Когда мне говорят, что картошка и белый рис — это быстрые углеводы, мне становится плохо», — пошутила Комиссарова в телеграм-канале.

Она отметила, что крахмал естественным образом присутствует во многих растениях. Люди научились его выделять, добавлять в продукты и блюда для своих целей: загущения и удержания влаги.

«Иногда крахмал просто нужен, чтобы сделать красивый соус или, например, впитать жидкость из ягод в пироге. Сложные углеводы очень важны для нашего здоровья», — добавила диетолог.

Крахмал и холестерин Оказывается, картофельный крахмал помогает снизить уровень холестерина в крови, отмечает Роспотребнадзор.

Вот какие ещё плюсы крахмала выделили эксперты:

Крахмал — источник калия, одного из необходимых микроэлементов для нормальной работы почек и сердца. Обладает противовоспалительным и обволакивающим свойствами, из-за чего давно и успешно используется при лечении язвенной болезни.

Нормализует пищеварение. Синтез сложных углеводов любого крахмалистого вещества в организме способствует образованию витамина В2. Этот витамин нужен для пищеварительных процессов и обмена веществ.

Какой крахмал вреден

Вредным считается рафинированный крахмал. В отличие от натурального, который содержится в картошке, бобовых и зерновых продуктах, его получают искусственным путём — в процессе обработки натурального крахмала и добавления химикатов. Рафинированный крахмал содержится в пакетированном крахмале из магазина, в белой муке и продуктах на их основе. Именно такой крахмал, отмечают специалисты Роспотребнадзора, увеличивает вероятность появления высокого уровня инсулина. Это приводит к атеросклерозу, нарушениям гормонального равновесия в организме, болезням сетчатки и зрительного нерва.

Ещё некоторые исследования показывают, что в продуктах с рафинированным крахмалом после термической обработки могут появиться вещества, способствующие образованию раковых клеток. При этом врач Альбина Комиссарова призвала не бояться продуктов, у которых в составе есть «модифицированный крахмал». По её словам, это не ГМО, а обычный крахмал, который немного изменили для придания ему дополнительных свойств — например, для большей устойчивости к высоким температурам.

Эксперты советуют есть продукты с крахмалом вместе с овощами, а не с белковой пищей. Так они будут лучше усваиваться. Кукурузный и картофельный крахмал — какой лучше? По словам врача Комиссаровой, в плане пищевой ценности разницы между кукурузным и картофельным крахмалом нет никакой.

«С точки зрения кулинарии — есть. Картофель дает более стабильную текстуру, как клейстер», — пояснила диетолог.