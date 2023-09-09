Как правильно выбрать шаурму: рекомендации Онищенко

Чтобы выбрать качественную шаурму, необходимо обратить внимание на несколько вещей. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

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По его словам, важно при покупке шаурмы спросить у продавца, откуда было привезено мясо и сколько оно уже хранится. Стоит обратить внимание и на внешний вид и запах продукта, передает «Мослента».

Онищенко отметил, что часто киоски, где продают шаурму, открывают люди без знаний в этой области и соответствующего образования. Он призвал государство усилить контроль в этой сфере.