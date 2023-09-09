Названы суперфуды с самой большой концентрацией полезных веществ

Опубликован список суперфудов с самой большой концентрацией полезных веществ
Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал список самых полезных продуктов, употребление которых снижает риск возникновения хронических заболеваний. Иначе они называются «суперфуды» — продукты, чрезвычайно насыщенные важными для человека веществами, которые необходимо употреблять в пищу для здоровья.
Все продукты в списке содержат в среднем 10% или более суточной нормы ключевых питательных веществ на 100 килокалорий. Это калий, клетчатка, белок, кальций, железо, цинк, витамины A, B6, B12, C, D, E, К и другие вещества.
Эксперты-нутрициологи рассчитали количество питательных веществ и полезных микроэлементов во множестве продуктов и составили лист из 41 самого полезного. Список продуктов возглавили:
- пекинская капуста;
- свекла;
- шпинат;
- цикорий;
- листовой салат;
- петрушка;
- латук.
Среди самых полезных продуктов также есть кейл, тыква, морковь, брокколи, клубника, апельсин и лайм. В основном в список вошли цитрусовые фрукты и листовые овощи.