Выпечка с сезонными продуктами: 4 лучших рецепта

Выпечка с сезонными продуктами: четыре лучших рецепта
Сентябрь — настоящее продуктовое изобилие, ведь овощи и фрукты сейчас самые вкусные и полезные.
Предлагаем воспользоваться ассортиментом, чтобы приготовить для вечернего чаепития ароматную выпечку.
Персиковый пирог на имбирном бисквите
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 4 крупных яйца
- 4 ст. л. белого сахара
- 4 ст. л. муки
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- по 1 ч. л. ванильного сахара и имбирного порошка
- 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки:
- 1 кг твердых персиков или нектаринов
- 150 г сливочного масла
- 60 г коричневого сахара.
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 °С. Персики нарежьте дольками толщиной 2 см, удалив косточки.
- Смажьте сливочным маслом дно формы для выпечки диаметром 24 см. Застелите бумагой для выпечки, ее тоже смажьте маслом очень щедро. Оставшееся масло нарежьте ломтиками.
- Выложите в подготовленную форму персики слегка внахлест слоями, пересыпая сахаром и перекладывая маслом. Поставьте форму в духовку на 15–20 минут, персики должны стать мягкими.
- Пока персики запекаются, сделайте тесто. Взбейте яйца миксером до пышности. Продолжая взбивать, всыпьте постепенно ванильный и белый сахар. Взбивайте до стойкой светлой пены 10 минут.
- Аккуратно вмешайте в тесто муку, просеянную с крахмалом, разрыхлителем и имбирным порошком.
- Выньте форму с персиками из духовки и сразу уменьшите температуру до 190 °С. Если в форме много жидкости, вычерпайте ее. Ложкой равномерно выложите тесто на персики. Верните форму в духовку и выпекайте до золотисто-коричневой корочки, примерно 18 минут.
- Поставьте на решетку и полностью остудите пирог. Накройте блюдом, переверните и снимите бумагу.
Яблочный ванильный тарт
Ингредиенты (на форму 22 см):
Для теста:
- 170 гр пшеничной муки в/с
- 80 г масла
- 1 яичный желток
- 1 ч. л. сахара
- 1/4 ч. л. соли
- 2-3 ст. л. холодной воды.
Для начинки:
- Сладкие яблоки (около 850 г)
- Стручок ванили
- 60 г масла
- 30 г сахара
- 30 мл воды.
Для сиропа:
- 60 г сахара
- 30 мл воды
- 1 ч. л. коньяка.
Процесс приготовления:
- Муку смешать с солью и сахаром, добавить холодное масло кусочками и растереть в крошку. Добавить желток и воду, быстро замесить мягкое эластичное тесто, убрать в холодильник на 20-30 минут.
- Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки (2-3 яблока оставить на украшение), натереть на терке, добавить масло, воду, сахар и семена ванили. Довести до кипения, готовить до полного разваривания яблок. Остудить.
- Тесто раскатать по размеру формы, выложить формируя бортики. Выложить остывшую яблочную начинку.
- Отложенные яблоки очистить, нарезать тонкими дольками и разложить по кругу. Выпекать при 200 °С 30 минут.
- Готовый горячий тарт смазать сиропом. Для сиропа довести до кипения сахар, воду и коньяк, варить 2-3 минут на сильном огне.
Пирог со сливами
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло сливочное — 100 г
- Сахарная пудра — 60-70 г
- Мука — 180 г
- Корица — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
Для начинки:
- Слива — 500 г
- Сахарная пудра — 60-70 г
- Крахмал кукурузный — 50 г
- Миндальные хлопья — 1-2 ч. л.
Процесс приготовления:
- Растереть размягченное сливочное масло с сахарной пудрой, корицей и солью. Добавить просеянную муку. Замесить тесто.
- Тесто выложить в форму (диаметром 20 см), застеленную пергаментом, формируя бортики. Выпекать 15-20 минут при 180 °С. Остудить.
- Сливы помыть, удалить косточки, нарезать на дольки, смешать с сахарной пудрой и крахмалом.
- Переложить начинку сверху на тесто, разровнять. Посыпать миндальными хлопьями.
- Выпекать 30-35 минут при температуре 180 °С.
- После остывания вынуть из формы.
Грушевый крамбл
Ингредиенты:
- Груша — 2 шт
- Корица — 1 ст. л.
- Сок лимона — 0,5 ч. л.
- Мука — 350 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Яйцо — 1 шт
- Сливочное масло — 80 г.
Процесс приготовления:
- Грушу нарезаем кубиком среднего размера, добавляем корицу, перемешиваем и убираем в сторону.
- Для теста смешиваем муку, соль, сахар и разрыхлитель. Перемешиваем, добавляем яйцо, сливочное масло комнатной температуры и вымешиваем руками до состояния крошки. Эта крошка называется штрейзель.
- К груше с корицей добавляем немного лимонного сока, перемешиваем и выкладываем на дно формы, сверху посыпаем штрейзелем и убираем в духовку на 20 минут при 200 °С.
- На горячий десерт обязательно выкладываем мороженое и подаем к столу.