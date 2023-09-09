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Выпечка с сезонными продуктами: четыре лучших рецепта

Сентябрь — настоящее продуктовое изобилие, ведь овощи и фрукты сейчас самые вкусные и полезные.

Выпечка с сезонными продуктами: 4 лучших рецепта
© Eva.ru

Предлагаем воспользоваться ассортиментом, чтобы приготовить для вечернего чаепития ароматную выпечку.

Персиковый пирог на имбирном бисквите

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 4 крупных яйца
  • 4 ст. л. белого сахара
  • 4 ст. л. муки
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала
  • по 1 ч. л. ванильного сахара и имбирного порошка
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

  • 1 кг твердых персиков или нектаринов
  • 150 г сливочного масла
  • 60 г коричневого сахара.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 °С. Персики нарежьте дольками толщиной 2 см, удалив косточки.
  2. Смажьте сливочным маслом дно формы для выпечки диаметром 24 см. Застелите бумагой для выпечки, ее тоже смажьте маслом очень щедро. Оставшееся масло нарежьте ломтиками.
  3. Выложите в подготовленную форму персики слегка внахлест слоями, пересыпая сахаром и перекладывая маслом. Поставьте форму в духовку на 15–20 минут, персики должны стать мягкими.
  4. Пока персики запекаются, сделайте тесто. Взбейте яйца миксером до пышности. Продолжая взбивать, всыпьте постепенно ванильный и белый сахар. Взбивайте до стойкой светлой пены 10 минут.
  5. Аккуратно вмешайте в тесто муку, просеянную с крахмалом, разрыхлителем и имбирным порошком.
  6. Выньте форму с персиками из духовки и сразу уменьшите температуру до 190 °С. Если в форме много жидкости, вычерпайте ее. Ложкой равномерно выложите тесто на персики. Верните форму в духовку и выпекайте до золотисто-коричневой корочки, примерно 18 минут.
  7. Поставьте на решетку и полностью остудите пирог. Накройте блюдом, переверните и снимите бумагу.

Яблочный ванильный тарт

Ингредиенты (на форму 22 см):

Для теста:

  • 170 гр пшеничной муки в/с
  • 80 г масла
  • 1 яичный желток
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/4 ч. л. соли
  • 2-3 ст. л. холодной воды.

Для начинки:

  • Сладкие яблоки (около 850 г)
  • Стручок ванили
  • 60 г масла
  • 30 г сахара
  • 30 мл воды.

Для сиропа:

  • 60 г сахара
  • 30 мл воды
  • 1 ч. л. коньяка.

Процесс приготовления:

  1. Муку смешать с солью и сахаром, добавить холодное масло кусочками и растереть в крошку. Добавить желток и воду, быстро замесить мягкое эластичное тесто, убрать в холодильник на 20-30 минут.
  2. Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки (2-3 яблока оставить на украшение), натереть на терке, добавить масло, воду, сахар и семена ванили. Довести до кипения, готовить до полного разваривания яблок. Остудить.
  3. Тесто раскатать по размеру формы, выложить формируя бортики. Выложить остывшую яблочную начинку.
  4. Отложенные яблоки очистить, нарезать тонкими дольками и разложить по кругу. Выпекать при 200 °С 30 минут.
  5. Готовый горячий тарт смазать сиропом. Для сиропа довести до кипения сахар, воду и коньяк, варить 2-3 минут на сильном огне.

Пирог со сливами

Ингредиенты:

Для теста:

  • Масло сливочное — 100 г
  • Сахарная пудра — 60-70 г
  • Мука — 180 г
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка

Для начинки:

  • Слива — 500 г
  • Сахарная пудра — 60-70 г
  • Крахмал кукурузный — 50 г
  • Миндальные хлопья — 1-2 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Растереть размягченное сливочное масло с сахарной пудрой, корицей и солью. Добавить просеянную муку. Замесить тесто.
  2. Тесто выложить в форму (диаметром 20 см), застеленную пергаментом, формируя бортики. Выпекать 15-20 минут при 180 °С. Остудить.
  3. Сливы помыть, удалить косточки, нарезать на дольки, смешать с сахарной пудрой и крахмалом.
  4. Переложить начинку сверху на тесто, разровнять. Посыпать миндальными хлопьями.
  5. Выпекать 30-35 минут при температуре 180 °С.
  6. После остывания вынуть из формы.

Грушевый крамбл

Ингредиенты:

  • Груша — 2 шт
  • Корица — 1 ст. л.
  • Сок лимона — 0,5 ч. л.
  • Мука — 350 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт
  • Сливочное масло — 80 г.

Процесс приготовления:

  1. Грушу нарезаем кубиком среднего размера, добавляем корицу, перемешиваем и убираем в сторону.
  2. Для теста смешиваем муку, соль, сахар и разрыхлитель. Перемешиваем, добавляем яйцо, сливочное масло комнатной температуры и вымешиваем руками до состояния крошки. Эта крошка называется штрейзель.
  3. К груше с корицей добавляем немного лимонного сока, перемешиваем и выкладываем на дно формы, сверху посыпаем штрейзелем и убираем в духовку на 20 минут при 200 °С.
  4. На горячий десерт обязательно выкладываем мороженое и подаем к столу.