Очищенные или в скорлупе: какие орехи лучше

О пользе орехов написано много.

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Все, кто старается правильно питаться и вести здоровый образ жизни, регулярно их покупают. И это правильно. Но вот беда - многие делают это неправильно. Мы расскажем, в чем ошибки.

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Главный и фундаментальный вопрос о пользе орехов связан со скорлупой. Как их покупать: уже очищенными или в твердой оболочке, которую нужно колоть самому?

СГОВОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЦЕВ?

В продаже есть всякие орехи, ассортимент их очень широк, но преобладают уже очищенные. Их часто продают в красивых упаковках, как леденцы, в «пятерочках-магнитах», расположенных рядом с домом, в гипермаркетах, в интернете. А у продавцов, торгующих восточными сладостями, обычно выложены целые горы уже очищенных орехов, которые продают на развес. Гораздо сложнее купить орехи в скорлупе. Но тем не менее эта задача разрешимая. Их можно купить онлайн у тех же восточных торговцев, а иногда и в сетевых магазинах. Но поскольку орехи уже без скорлупы продаются гораздо чаще, покупают преимущественно их. И это большая ошибка.

Чтобы понять, почему так, нужно узнать, в чем главная польза орехов. Во-первых, в них масса сильнейших антиоксидантов, полезных ненасыщенных жирных кислот, а также макро- и микроэлементов. Все эти вещества сосредоточены в маленьком ядре ореха в очень большой концентрации. Мало других продуктов, которые в столь небольшом объеме содержали бы так много биоактивных веществ.

ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ

А теперь подумайте, что происходит с орехом, когда с него снимают защитную скорлупу. К ядру увеличивается свободный доступ кислорода. В итоге ненасыщенные жирные кислоты будут окисляться, превращаясь из полезных во вредные. Многие продукты окисления жирных кислот становятся даже канцерогенами. Мы это хорошо знаем на примере жарки, когда под действием высоких температур ненасыщенные жиры окисляются очень быстро, образуя такие вещества. Но точно такие же реакции происходят и при медленном окислении растительных масел. И не важно, где они находятся - в бутылке или в орехе. Порой такую порчу орехов можно ощутить и на вкус, он становится прогорклым.

Дополнительно кислород будет разрушать антиоксиданты. Это тоже существенная потеря полезности. Мне могут возразить, что оболочка орехов негерметичная и полностью доступ кислорода она не перекрывает. Это так, но его доступ все равно облегчится. А главное, при колке, а потом при хранении и транспортировке очищенных ядер будет травмироваться и слущиваться пелликула. Это оболочка, плотно покрывающая ядро. Обычно она коричневатого цвета. И вот она реально сильно осложняет доступ кислорода и тормозит окисление жирных кислот и антиоксидантов. Поэтому срок годности орехов без скорлупы резко сокращается, и они быстрее портятся. Но оценить это внешне не всегда бывает просто. А истинный срок хранения их порой остается тайной. Ведь продавец, торгующий ими вразвес, может назвать любой. Так что главный принцип покупки орехов звучит так: старайтесь покупать их только в скорлупе.

Кстати, тут нужно сказать и про жареные орехи. Некоторые из них подвергаются такой обработке, и такие продаются очень часто. Так вот вредных окисленных жиров в них еще больше, чем в очищенных сырых орехах. Отсюда второй принцип: если нет орехов в скорлупе, то среди колотых лучше покупать сырые и брать их понемногу, чтобы они быстро съедались и не хранились.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Но это не все вопросы пользы и вреда орехов. Пелликула (в переводе с латыни это кожица) очень полезна сама по себе. Так вот в этой тонкой кожице, легко слетающей со многих ядер, и сосредоточена главная сила орехов. Большинство антиоксидантов, которые мы уже упоминали, а также ряд минеральных веществ, содержатся именно в ней, а не в глубине ядра. Проводились даже такие исследования, когда сравнивали количество полезных веществ в орехах с пелликулой и без нее. Если вы посмотрите таблицу, то увидите, что результаты однозначны и очень выразительны (см. таблицу).

А когда вы снимаете скорлупу, пелликула повреждается и часто отшелушивается. У некоторых орехов, которые обычно продают белыми, это происходит очень легко, у них кожица плохо сращена с ядром. Но в любом случае этот процесс усиливается при сортировке, перевозке, перегрузке, фасовке и хранении всех орехов. На дне упаковок с очищенными ядрами часто скапливается пыль, и это самое полезное - слущенная и разрушенная пелликула. Из этого следует третий принцип: если нет орехов в скорлупе, берите только те, у которых максимально сохранилась пелликула.

Олег Днепров.