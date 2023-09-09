Что делать с лишними кабачками
Обычно урожай кабачков превосходит все ожидания, и огородник остается с излишками. Вкусными и простыми рецептами поделились шеф-повара из регионов, сообщают РИА «Новости».
Кабачки хорошо хранятся в прохладном месте, их можно есть сырыми, в качестве гарнира и в качестве десерта. Можно нарезать кабачок дольками, лук полукольцами, и все это вместе пожарить. Для пикантности добавьте чеснок и зелень.
Можно разрезать молодые кабачки вдоль, сверху положить ломтик сыра и буквально 10-15 мин запекать в духовке при температуре 180 градусов. Еще один вариант – запечь целиком или кусочками на гриле и подать к шашлыку.
Молодые кабачки без семян можно нарезать кружочками, обвалять в муке и соли и обжарить с двух сторон в растительном масле. Если готовые кабачки переложить кружками из томатов и промазать соусом из майонеза или греческого йогурта, чеснока и укропа, сделав столбики, то получается уже вполне праздничное блюдо.
В Греции в пищу употребляют цветки кабачков. Их наполняют сыром, обваливают в муке и обжаривают.
Многие наверняка оценят икру из кабачков. Для его приготовления понадобятся еще лук и морковь. Все надо нарезать мелкими кусочками, потушить до готовности, а потом пробить блендером.
Рецепт кабачковой икры
Ингредиенты:
- Кабачки без кожуры – 1 кг,
- Морковь – 2 шт.
- Луковица – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика,
- Растительное масло – 100 мл,
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Соль, перец, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками.
- Морковь, лук и чеснок измельчить любым удобным способом.
- В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, к нему добавить морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут.
- Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут.
- Посолить, поперчить, добавить по вкусу зелень.
- Можно есть сразу, а можно закатать в банки на зиму.
Рецепт оладий из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт;
- Мука – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Кабачок натереть на крупной терке, отжать жидкость.
- Смешать с яйцом, мукой и солью.
- Жарить как обычные оладьи.
- Подавать со сметаной или соусом (например, из йогурта, чеснока и зелени).
По роду, семейству и виду кабачок относится к тыквам. Кабачок богат витаминами C, A, B, PP, фолиевой кислотой, калием, магнием, железом и другими микроэлементами. Овощ на 95% состоит из воды и, благодаря высокому содержанию клетчатки, улучшает пищеварение, очищает организм от токсинов. Наличие калия способствует снижению холестерина и нормализации кровяного давления, укреплению иммунитета и нервной системы, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кабачок низко калориен, обладает диуретическим действием, поэтому отлично подходит для диетического питания.