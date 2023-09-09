Что делать с лишними кабачками

Обычно урожай кабачков превосходит все ожидания, и огородник остается с излишками. Вкусными и простыми рецептами поделились шеф-повара из регионов, сообщают РИА «Новости».

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Кабачки хорошо хранятся в прохладном месте, их можно есть сырыми, в качестве гарнира и в качестве десерта. Можно нарезать кабачок дольками, лук полукольцами, и все это вместе пожарить. Для пикантности добавьте чеснок и зелень.

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Можно разрезать молодые кабачки вдоль, сверху положить ломтик сыра и буквально 10-15 мин запекать в духовке при температуре 180 градусов. Еще один вариант – запечь целиком или кусочками на гриле и подать к шашлыку.

Молодые кабачки без семян можно нарезать кружочками, обвалять в муке и соли и обжарить с двух сторон в растительном масле. Если готовые кабачки переложить кружками из томатов и промазать соусом из майонеза или греческого йогурта, чеснока и укропа, сделав столбики, то получается уже вполне праздничное блюдо.

В Греции в пищу употребляют цветки кабачков. Их наполняют сыром, обваливают в муке и обжаривают.

Многие наверняка оценят икру из кабачков. Для его приготовления понадобятся еще лук и морковь. Все надо нарезать мелкими кусочками, потушить до готовности, а потом пробить блендером.

Рецепт кабачковой икры

Ингредиенты:

Кабачки без кожуры – 1 кг,

Морковь – 2 шт.

Луковица – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика,

Растительное масло – 100 мл,

Томатная паста – 2 ст. л.

Соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить любым удобным способом. В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, к нему добавить морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут. Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут. Посолить, поперчить, добавить по вкусу зелень. Можно есть сразу, а можно закатать в банки на зиму.

Рецепт оладий из кабачков

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйцо – 1 шт;

Мука – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачок натереть на крупной терке, отжать жидкость. Смешать с яйцом, мукой и солью. Жарить как обычные оладьи. Подавать со сметаной или соусом (например, из йогурта, чеснока и зелени).

По роду, семейству и виду кабачок относится к тыквам. Кабачок богат витаминами C, A, B, PP, фолиевой кислотой, калием, магнием, железом и другими микроэлементами. Овощ на 95% состоит из воды и, благодаря высокому содержанию клетчатки, улучшает пищеварение, очищает организм от токсинов. Наличие калия способствует снижению холестерина и нормализации кровяного давления, укреплению иммунитета и нервной системы, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.