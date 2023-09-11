Врач рассказала, где категорически нельзя покупать арбузы

Арбузы и дыни нужно покупать только в проверенных точках, которые имеют сертификаты и лицензию на продажу, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, ни в коем случае нельзя покупать ягоду с рук или в дальних точках метро, потому что в таких случаях нет никакой уверенности, что продукция безопасна для здоровья.

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Если мы берем ягоду в проверенных, сетевых точках, на сертифицированных площадках, рисков значительно меньше. Если покупаем где-то с рук, когда привозят арбузы на машинах, их свалили на землю, мы не знаем, откуда эти арбузы привезли и чем их кормили. Не стоит покупать арбузы в дальних точках метро, особенно когда многие выезжают на дачу, стоят люди на дороге и предлагают арбузы. Там вообще ничего не понятно, — заявила Соломатина.

Как отметила диетолог, если в бахчевых развалах есть сертификат на продукцию и лицензия на продажу, то рисков купить плохой арбуз мало. Если присутствуют сомнения, не стоит стесняться просить у продавца документы. Также Соломатина посоветовала тщательно мыть арбуз, чтобы не отравиться: не стоит просто поливать его из кружки.