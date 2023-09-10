ТОП-3 продукта с высоким содержанием йода

Вы наверняка слышали о том, как важен для нашего организма йод, но достаточно ли его в привычных продуктах питания? Что включить в рацион, чтобы не оказаться в группе риска, рассказала Елена Малышева.

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Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» ведущие обсудили такой важный микроэлемент как йод. Коллеги собрались за кухонным столом, чтобы пояснить, для чего нам нужно это вещество, и из каких продуктов его лучше всего взять.

Йод содержится в нашем организме в очень маленькой дозе, буквально одна капля — 50 мг. На всю жизнь нам надо буквально чайная ложка, не больше. Суточная доза йода для взрослого человека — 150 мкг, а для беременных женщин — 200 мкг. Основное количество йода потребляет щитовидная железа — батарейка нашего организма. От ее здоровья зависит уровень энергии, общее самочувствие, умственное развитие, в том числе связи нервных клеток.

Какие продукты включить в рацион, чтобы не было дефицита йода? Конечно, первым делом замените обычную поваренную соль йодированной — это лучшая профилактика, которую давно уже практикуют во всем мире. Достаточно всего 3 грамма соли, чтобы возместить суточную потребность в йоде. Эта доза, которая показана даже тем, кто ограничивает ее употребления по совету доктора.