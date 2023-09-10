Какие супы помогут похудеть: советы эндокринолога

Чтобы сбросить лишний вес, необходимо правильно питаться. За полчаса до еды желательно выпивать стакан теплой воды, объясняет заведующая отделением эндокринологии ЦКБ «РЖД-Медицина» Лариса Рогова.

© ФедералПресс

После стакана воды в организме начинает вырабатываться гормон насыщения холецистокинин, а желудок увеличивается в объеме, поэтому можно приступать к еде.

Врач советует на обед есть горячий суп, так как он помогает выработке гормона насыщения, за счет чего вы будете наедаться меньшим количеством продукта и не переедать. Также супы должны быть умеренной жирности и содержать твердые кусочки. Как раз таки за счет процесса пережевывания чувство сытости появляется раньше, пишет издание «Life.ru».

«Малополезны супы-пюре: во-первых, в них нечего жевать, а зубам нужна нагрузка, ведь если мы пережевываем, мы быстрее насыщаемся. Во-вторых, протертые супы быстрее усваиваются и с меньшими энергетическими затратами, поэтому запасается больше энергии, чем требуется», – рассказала специалист.

Людям с повышенным уровнем мочевины в организме стоит отказаться от супов на мясном бульоне или тех, что содержат шпинат и щавель. Полезными будут овощные бульоны.